Caso Jeshua Cisneros: a casi siete meses, las cámaras de Alpura siguen sin esclarecer su desaparición

Estado de México, 5 de junio de 2026.- Jeshua Cisneros Lechuga, de 18 años, desapareció el 13 de noviembre de 2025 en la colonia Jardines de la Hacienda, donde fue captado por última vez sobre la lateral de la autopista México-Querétaro, a la altura de las naves industriales de Alpura y Gatorade.

Casi siete meses después, la investigación gira sobre un mismo punto: las cámaras de videovigilancia de esas empresas. La familia y el colectivo Lirios Buscadores Izcalli sostienen que esas grabaciones son la única pieza capaz de reconstruir los minutos finales del recorrido del joven, y acusan que no se han podido aprovechar.

"Tenemos muchísima fe en estas cámaras para poder saber qué fue lo que pasó con Jeshua", expresó su madre, Karla Lechuga, fundadora del colectivo de búsqueda.

El contraste que alimenta el reclamo es concreto. Mientras la empresa Suzuki, también instalada en el corredor industrial, sí entregó imágenes en las que se observa al joven, Alpura y Gatorade respondieron que sus equipos no grababan, solo monitoreaban, según han narrado los padres en repetidas ocasiones. El caso se inscribe en el drama de las familias buscadoras que cargan solas con la localización de un ser querido.

¿Qué pasó con Jeshua Cisneros?

La noche del 13 de noviembre, Jeshua salió de casa de un amigo en Arcos de Alba alrededor de las 22:00 horas. Al no encontrar transporte público, volvió caminando rumbo a casa de su madre por una ruta que conocía y recorría con frecuencia. Cámaras de vecinos lo registraron saliendo de Jardines de la Hacienda hacia la Plaza San Marcos; después, sobre la lateral de la carretera, su rastro se perdió.

Los padres pidieron a la Fiscalía mexiquense abrir una línea de investigación sobre la presunta participación de policías, luego de que, según testimonios que recabaron, el joven habría sido revisado por una patrulla poco antes de desaparecer. "Nosotros tenemos testimonios que indican que ellos podrían ser los culpables", planteó Lechuga, quien aclaró que se trata de una presunción y no de una acusación directa.

¿Por qué llaman a boicotear a Alpura?

Desde enero, colectivos de búsqueda de Izcalli convocaron a un boicot contra Alpura y Gatorade por la falta de cooperación con el material de vigilancia. El argumento de las buscadoras apunta al tamaño de las compañías frente a su respuesta sobre el equipo instalado en la zona.

"¿Cómo es posible que manejes la cantidad de millones en producto que manejas y me digas que tus cámaras no están en funcionamiento?", reclamaron las integrantes del colectivo.

Por su parte, Alpura ha sostenido en distintos momentos que colabora con las autoridades y que ha atendido los requerimientos oficiales. La búsqueda, en paralelo, se ha extendido a canales de aguas negras, la presa de Guadalupe y zonas boscosas de Villa del Carbón, sin resultados que permitan localizar al joven, en un patrón que se repite en otros casos como el de una joven desaparecida en Tlahuelilpan, Hidalgo.

Este 4 de junio, familiares de personas desaparecidas se manifestaron afuera del estadio Nemesio Diez de Toluca, previo al partido de la selección mexicana, para recordar que en el país hay más de 130 mil ausencias sin resolver. El nombre de Jeshua Cisneros sigue en esa lista, a la espera de las imágenes que, dice su familia, podrían explicar qué ocurrió aquella noche sobre la carretera.