Parroquia San Ildefonso despide a ocho víctimas del accidente de Amealcenses

La Parroquia San Ildefonso Tultepec concentra los servicios de cuerpo presente de las víctimas del camión siniestrado.

Comunicado de la Parroquia San Ildefonso Tultepec con el calendario de exequias de las víctimas del accidente Amealcenses en Amealco

La Parroquia San Ildefonso Tultepec difundió el calendario con los nombres, horarios y sedes de las exequias para este viernes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Amealco, 24 de abril de 2026. —La Parroquia San Ildefonso Tultepec concentra este viernes ocho exequias de cuerpo presente por las víctimas del accidente del camión de la línea Amealcenses registrado el miércoles sobre la carretera La Muralla-San Juan del Río.

Los servicios se celebran a lo largo del día en la sede parroquial y se complementan con dos misas adicionales en las comunidades de Xajay y San Pablo, donde residían algunos de los trabajadores fallecidos. El calendario fue difundido por la propia parroquia a través de un comunicado dirigido a la comunidad católica del municipio.

La convocatoria parroquial llega dos días después del percance en el kilómetro 8 de la carretera estatal, donde el autobús de Amealcenses se estrelló contra un árbol y dejó nueve personas fallecidas, tres heridos en estado grave y al menos 24 lesionados, de acuerdo con el saldo confirmado por el Centro Regulador de Urgencias Médicas del Estado.

Como informó este medio, la mayoría de los ocupantes eran trabajadores de comunidades indígenas de Amealco que viajaban antes del amanecer rumbo a sus empleos en San Juan del Río y Querétaro capital.

Las exequias arrancan a las 8:00 de la mañana en la comunidad de Xajay, donde se oficia el servicio por Ángela García Rafael. A partir de las 10:00, la Parroquia San Ildefonso concentra el resto de la jornada con la misa por Diana Michel García Pérez, seguida a las 11:00 por Juan Carlos Cayetano Cruz y a las 12:00 por dos servicios simultáneos: el de Ma. Claudia Cruz Jacinto y el de Aurelio Pérez Francisco.

La parroquia continúa a la 1:00 de la tarde con el servicio por Jonatan Benito Quinno y a las 3:00 por Jonathan Margarito Pascual. La jornada cierra a las 4:30 de la tarde en San Pablo con el servicio por Concepción Obregón Correa.

Las ocho exequias despiden a ocho de las nueve víctimas mortales confirmadas por las autoridades. La parroquia no precisó el motivo por el que un servicio no aparece en el calendario público, y tampoco se informó si el noveno velorio se celebra en otra demarcación o si queda pendiente por trámites ante el Servicio Médico Forense.

En su comunicado, la sede eclesiástica llamó a la comunidad a acompañar a las familias con oración y presencia, y subrayó la dimensión pastoral de la pérdida para las comunidades indígenas de la zona.

Acompañamiento institucional sigue abierto en Amealco

El secretario de Gobierno del Estado, Eric Gudiño, informó el jueves que de los 26 lesionados totales, tres permanecen en estado grave, tres más estables bajo hospitalización, siete con lesiones leves y nueve ya fueron dados de alta.

La atención médica se repartió entre el Hospital General y el IMSS de San Juan del Río, hospitales privados de la misma demarcación y el Hospital General de Querétaro, adonde fueron trasladadas dos personas.

La Agencia de Movilidad del Estado mantiene contacto con la empresa Autotransportes Amealcenses para la cobertura de seguros que deberá asumir la concesionaria.

La causa oficial del percance sigue en integración por parte de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, que tomó conocimiento de la escena y recabó los indicios periciales. Versiones en el sitio apuntaron desde las primeras horas a falta de precaución y exceso de velocidad del operador como factores probables, aunque la línea de transporte no se ha pronunciado sobre la situación laboral del conductor.

El trámite procesal quedará a disposición del Ministerio Público, que integrará la carpeta correspondiente una vez concluidas las necropsias de ley y el proceso de identificación plena de los cuerpos ante sus familiares.

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