Pinal de Amoles, Querétaro, 22 de abril de 2026. —Planteles de bachillerato y educación superior de cinco municipios de la Sierra Gorda de Querétaro recibieron equipamiento por 19.6 millones de pesos como parte del programa estatal Contigo Intervención Educativa.

El gobernador Mauricio Kuri encabezó la entrega en Pinal de Amoles, donde se reconoció a escuelas de Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Peñamiller y Landa de Matamoros.

La acción forma parte de una estrategia estatal que desde 2023 acumula 164 millones de pesos invertidos y 62 mil estudiantes beneficiados en los 18 municipios del estado. La administración no precisó cuántos planteles serranos forman parte del paquete entregado este miércoles.

El programa opera como bolsa concursable a la que acceden los subsistemas de educación media superior y universidades estatales para renovar centros de cómputo, reparar infraestructura y adquirir material didáctico.

Desde 2023, el programa Contigo Intervención Educativa ha beneficiado a 62 mil estudiantes de los 18 municipios de Querétaro. rotativo.com.mx

Contigo Intervención Educativa surgió como respuesta del gobierno estatal ante la desaparición de programas federales de recursos concursables que hasta antes de 2021 canalizaban fondos directos a las escuelas, según expuso la titular de la Secretaría de Educación estatal (SEDEQ), Martha Soto Obregón, durante la glosa del Segundo Informe del Poder Ejecutivo.

La funcionaria ha cuestionado que los presupuestos federales asignan a Querétaro aproximadamente 29,748 pesos por alumno frente a un promedio nacional cercano a 40 mil.

"Este programa concursable nos da la oportunidad de actualizar nuestros centros de cómputo, arreglar a lo mejor los pizarrones o los baños", explicó Soto durante el acto.

La secretaria detalló que al corte actual, el 100 por ciento de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTEQ) y del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) han recibido recursos del programa, junto con 45 del Colegio de Bachilleres (COBAQ).

Durante 2026 concluirá la cobertura total de los bachilleratos públicos del estado, lo que marca el cierre del ciclo planeado desde el inicio de la administración.

Desde 2023, el programa Contigo Intervención Educativa ha beneficiado a 62 mil estudiantes de los 18 municipios de Querétaro. rotativo.com.mx

La incorporación más reciente ocurrió durante 2025, cuando por primera vez participaron los Telebachilleratos Comunitarios. De sus 29 planteles en la entidad, 23 fueron equipados en un solo año.

Estos centros suelen operar en las zonas más aisladas de la Sierra Gorda y del semidesierto queretano, donde la infraestructura educativa depende casi exclusivamente del recurso estatal.

La SEDEQ no detalló cuántos de los 62 mil estudiantes beneficiados desde 2023 corresponden específicamente a los cinco municipios serranos ni cuántos planteles quedan pendientes de equipamiento en esa región para 2026.

Conalep, CECyTEQ y 45 planteles del COBAQ ya equipados en Querétaro

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOQ), Luis Nava, llamó a los estudiantes a aprovechar las herramientas entregadas y anunció coordinación con la Secretaría de la Juventud para atender situaciones de adicciones.

"Estamos aquí para hacer entrega de este equipamiento y para decirles que queremos que lleguen muy lejos. Hay oportunidades en la vida que tienen que aprovechar y para ello necesitan estar listos", expresó el funcionario.

La presidenta municipal de Pinal de Amoles, María Guadalupe Ramírez Plaza, agradeció el respaldo y sostuvo que fortalecer la educación en la Sierra Gorda implica mejorar el futuro de las familias de la zona.

Desde 2023, el programa Contigo Intervención Educativa ha beneficiado a 62 mil estudiantes de los 18 municipios de Querétaro. rotativo.com.mx

La estudiante Dolores Guadalupe Sierra Martínez, del CECyTEQ, habló a nombre de la comunidad estudiantil.

¿Qué municipios de Querétaro recibieron el equipamiento?

Los cinco municipios beneficiados durante esta entrega son Arroyo Seco, Pinal de Amoles, Jalpan de Serra, Peñamiller y Landa de Matamoros, todos ubicados en la región serrana del norte del estado.

El programa Contigo Intervención Educativa dialoga con otras iniciativas de la SEDEQ en la zona, como la atención a escuelas afectadas por lluvias realizada en octubre de 2025 tras las precipitaciones que dañaron planteles serranos, y con foros estatales como el Segundo Foro de Educación en Alta Tecnología celebrado en marzo de 2026.

La SEDEQ no informó el calendario de las entregas pendientes para completar la cobertura del COBAQ en los 18 municipios durante 2026.