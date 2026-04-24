Querétaro, 24 de abril de 2026. — El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, concluyó una gira de trabajo en Alemania con compromisos de inversión que representan miles de millones de pesos y la proyección de cientos de empleos nuevos para las familias queretanas en los próximos meses y años.
La delegación sostuvo reuniones con empresas del sector industrial y cerró encuentros estratégicos orientados a fortalecer la atracción de capital hacia la capital del estado y la región del Bajío.
La gira se enmarca en la participación del municipio en la Feria Internacional Hannover Messe 2026, donde Querétaro fue invitado como entidad de promoción económica.
Desde esa plataforma, Macías y su equipo extendieron la agenda a Múnich, donde recorrieron instalaciones de firmas industriales, entre ellas Hirschvogel, una de las empresas de mayor peso mundial en el forjado de aluminio.
"Cientos de empleos nuevos que van a llegar a Querétaro en los próximos meses y en los próximos años, que se van a traducir en calidad de vida para las familias, en oportunidades para jóvenes, para mujeres, para hombres talentosos que están en el estado", expresó el alcalde.
Agregó que la percepción de los empresarios alemanes respecto a Querétaro y la región del Bajío diferencia al estado del resto del país y de otras geografías industriales del mundo.
El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero, informó que la agenda dejó anuncios de inversión concretos y la expectativa de empleo de calidad con alta demanda de talento especializado.
Subrayó que el trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno del Estado apunta a fortalecer la formación de capital humano para responder a las necesidades de las nuevas firmas que se instalen.
La administración no precisó los nombres de las empresas que firmaron compromisos durante los encuentros de Múnich ni los plazos concretos en los que se materializará el capital anunciado.
La capital queretana llega a esta gira con un dinamismo industrial sostenido. En días recientes Rotativo reportó que el cierre de la participación en Hannover dejó compromisos por más de 2 mil millones de pesos y 900 empleos directos, resultado obtenido en coordinación con el Gobierno del Estado.
A ese flujo se suma el anuncio reciente de ZF Group, firma automotriz alemana que invertirá 110.8 millones de pesos en una nueva planta de dirección automotriz en territorio queretano, en línea con la ruta de atracción de capital que opera el ayuntamiento.
El municipio de Querétaro refrenda el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Mauricio Kuri, para consolidar la llegada de nuevas inversiones que generen desarrollo económico y mejores condiciones de vida para las familias queretanas.