La jueza de juicio especializada en violencia contra la mujer del Distrito Judicial de Querétaro impuso la pena tras acreditar la responsabilidad penal del sentenciado con los datos de prueba aportados por la Fiscalía General del Estado.

La Sombra de Arteaga divulgó el 20 de marzo los resolutivos del caso como medida de reparación simbólica a las víctimas. rotativo.com.mx

Además de los 40 años de prisión, la resolución contempla 650 días multa, reparación integral del daño —que incluye indemnización por muerte, gastos funerarios, tratamiento psicológico y daño moral—, suspensión de derechos políticos y civiles, y la negativa a cualquier beneficio sustitutivo de la pena privativa de la libertad.

Los hechos por los que fue condenado Luis Fernando García González ocurrieron en septiembre de 2022 en un domicilio de la colonia Centro, donde la víctima, estudiante de 17 años, fue privada de la vida.

El sentenciado, entonces estudiante universitario de 22 años, fue localizado horas después del crimen en un hospital privado y quedó bajo custodia como detenido, según documentó Rotativo en su cobertura original del caso.

La sentencia, dictada el 15 de mayo de 2025, fue emitida bajo el tipo penal de homicidio calificado pese a que la familia de la víctima y colectivos feministas solicitaron durante el proceso que el caso se reclasificara como feminicidio.

La Sombra de Arteaga divulgó el 20 de marzo los resolutivos del caso como medida de reparación simbólica a las víctimas. rotativo.com.mx

La Fiscalía abrió la carpeta por homicidio calificado desde 2022 y mantuvo la clasificación durante todo el litigio, una decisión que Rotativo documentó como parte de un patrón de casos similares en la entidad. Los familiares anunciaron en mayo de 2025 que apelarían el fallo para buscar la reclasificación y la pena máxima de 50 años que contempla el tipo penal de feminicidio.

La publicación en La Sombra de Arteaga forma parte de las obligaciones impuestas por la autoridad judicial a la Fiscalía como reparación simbólica, mecanismo contemplado en la legislación aplicable para casos de alto impacto social.

La divulgación oficial se suma al pago de más de un millón de pesos por concepto de reparación integral del daño en favor de los padres de la víctima, quienes fueron diagnosticados con cuadros clínicos de depresión, ansiedad y trastorno por estrés postraumático, conforme a peritajes presentados durante la audiencia de individualización de la pena.

La Sombra de Arteaga divulgó el 20 de marzo los resolutivos del caso como medida de reparación simbólica a las víctimas. rotativo.com.mx

La sentencia de 40 años contra Luis Fernando García González se encuentra entre las condenas más severas dictadas en Querétaro durante el último año por delitos contra la vida, junto con los 90 años de prisión impuestos en febrero pasado a dos hermanos por el homicidio de dos policías en la colonia Lomas de Casa Blanca. El sentenciado cumple su condena en el Centro de Reinserción Social de San José El Alto.