Felifer Macías cierra gira en Alemania con compromisos de inversión y empleo para Querétaro

Felifer Macías concreta encuentros con industriales alemanes y proyecta cientos de empleos nuevos para el estado.

Felifer Macías concluye gira de trabajo en Alemania con compromisos de inversión y empleo para Querétaro

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante su gira de trabajo en Alemania con empresas del sector industrial.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 24 de abril de 2026. — El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, concluyó una gira de trabajo en Alemania con compromisos de inversión que representan miles de millones de pesos y la proyección de cientos de empleos nuevos para las familias queretanas en los próximos meses y años.

La delegación sostuvo reuniones con empresas del sector industrial y cerró encuentros estratégicos orientados a fortalecer la atracción de capital hacia la capital del estado y la región del Bajío.

La gira se enmarca en la participación del municipio en la Feria Internacional Hannover Messe 2026, donde Querétaro fue invitado como entidad de promoción económica.

Desde esa plataforma, Macías y su equipo extendieron la agenda a Múnich, donde recorrieron instalaciones de firmas industriales, entre ellas Hirschvogel, una de las empresas de mayor peso mundial en el forjado de aluminio.

"Cientos de empleos nuevos que van a llegar a Querétaro en los próximos meses y en los próximos años, que se van a traducir en calidad de vida para las familias, en oportunidades para jóvenes, para mujeres, para hombres talentosos que están en el estado", expresó el alcalde.

Agregó que la percepción de los empresarios alemanes respecto a Querétaro y la región del Bajío diferencia al estado del resto del país y de otras geografías industriales del mundo.

El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero, informó que la agenda dejó anuncios de inversión concretos y la expectativa de empleo de calidad con alta demanda de talento especializado.

Subrayó que el trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno del Estado apunta a fortalecer la formación de capital humano para responder a las necesidades de las nuevas firmas que se instalen.

La administración no precisó los nombres de las empresas que firmaron compromisos durante los encuentros de Múnich ni los plazos concretos en los que se materializará el capital anunciado.

La capital queretana llega a esta gira con un dinamismo industrial sostenido. En días recientes Rotativo reportó que el cierre de la participación en Hannover dejó compromisos por más de 2 mil millones de pesos y 900 empleos directos, resultado obtenido en coordinación con el Gobierno del Estado.

A ese flujo se suma el anuncio reciente de ZF Group, firma automotriz alemana que invertirá 110.8 millones de pesos en una nueva planta de dirección automotriz en territorio queretano, en línea con la ruta de atracción de capital que opera el ayuntamiento.

El municipio de Querétaro refrenda el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Mauricio Kuri, para consolidar la llegada de nuevas inversiones que generen desarrollo económico y mejores condiciones de vida para las familias queretanas.

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