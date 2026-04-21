Publican sentencia de 40 años por homicidio de adolescente en Querétaro capital

La jueza ordenó difundir los resolutivos como reparación simbólica a la familia de la víctima.

Publicación en La Sombra de Arteaga de la sentencia de 40 años por el homicidio de Valentina en Querétaro capital

La Sombra de Arteaga divulgó el 20 de marzo los resolutivos del caso como medida de reparación simbólica a las víctimas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 21, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 21 de abril de 2026. —El periódico oficial La Sombra de Arteaga publicó los resolutivos de la sentencia de 40 años de prisión impuesta a Luis Fernando García González por el homicidio calificado de una adolescente de 17 años ocurrido en 2022 en la capital queretana.

La difusión, ordenada el pasado 20 de marzo por la autoridad judicial como medida de satisfacción a las víctimas indirectas, cierra el ciclo procesal de primera instancia del caso conocido públicamente como "caso Valentina" y marca el primer registro oficial impreso de la condena dictada en mayo del año pasado.

La jueza de juicio especializada en violencia contra la mujer del Distrito Judicial de Querétaro impuso la pena tras acreditar la responsabilidad penal del sentenciado con los datos de prueba aportados por la Fiscalía General del Estado.

Publicaci\u00f3n en La Sombra de Arteaga de la sentencia de 40 a\u00f1os por el homicidio de Valentina en Quer\u00e9taro capital La Sombra de Arteaga divulgó el 20 de marzo los resolutivos del caso como medida de reparación simbólica a las víctimas. rotativo.com.mx

Además de los 40 años de prisión, la resolución contempla 650 días multa, reparación integral del daño —que incluye indemnización por muerte, gastos funerarios, tratamiento psicológico y daño moral—, suspensión de derechos políticos y civiles, y la negativa a cualquier beneficio sustitutivo de la pena privativa de la libertad.

Los hechos por los que fue condenado Luis Fernando García González ocurrieron en septiembre de 2022 en un domicilio de la colonia Centro, donde la víctima, estudiante de 17 años, fue privada de la vida.

El sentenciado, entonces estudiante universitario de 22 años, fue localizado horas después del crimen en un hospital privado y quedó bajo custodia como detenido, según documentó Rotativo en su cobertura original del caso.

La sentencia, dictada el 15 de mayo de 2025, fue emitida bajo el tipo penal de homicidio calificado pese a que la familia de la víctima y colectivos feministas solicitaron durante el proceso que el caso se reclasificara como feminicidio.

Publicaci\u00f3n en La Sombra de Arteaga de la sentencia de 40 a\u00f1os por el homicidio de Valentina en Quer\u00e9taro capital La Sombra de Arteaga divulgó el 20 de marzo los resolutivos del caso como medida de reparación simbólica a las víctimas. rotativo.com.mx

La Fiscalía abrió la carpeta por homicidio calificado desde 2022 y mantuvo la clasificación durante todo el litigio, una decisión que Rotativo documentó como parte de un patrón de casos similares en la entidad. Los familiares anunciaron en mayo de 2025 que apelarían el fallo para buscar la reclasificación y la pena máxima de 50 años que contempla el tipo penal de feminicidio.

La publicación en La Sombra de Arteaga forma parte de las obligaciones impuestas por la autoridad judicial a la Fiscalía como reparación simbólica, mecanismo contemplado en la legislación aplicable para casos de alto impacto social.

La divulgación oficial se suma al pago de más de un millón de pesos por concepto de reparación integral del daño en favor de los padres de la víctima, quienes fueron diagnosticados con cuadros clínicos de depresión, ansiedad y trastorno por estrés postraumático, conforme a peritajes presentados durante la audiencia de individualización de la pena.

Publicaci\u00f3n en La Sombra de Arteaga de la sentencia de 40 a\u00f1os por el homicidio de Valentina en Quer\u00e9taro capital La Sombra de Arteaga divulgó el 20 de marzo los resolutivos del caso como medida de reparación simbólica a las víctimas. rotativo.com.mx

La sentencia de 40 años contra Luis Fernando García González se encuentra entre las condenas más severas dictadas en Querétaro durante el último año por delitos contra la vida, junto con los 90 años de prisión impuestos en febrero pasado a dos hermanos por el homicidio de dos policías en la colonia Lomas de Casa Blanca. El sentenciado cumple su condena en el Centro de Reinserción Social de San José El Alto.

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