Vehículo se proyecta contra camellón en Constituyentes Oriente

El Marqués, 20 de mayo de 2026. —Un vehículo se salió de la cinta de rodamiento y se proyectó contra el divisor central de la avenida Constituyentes Oriente, a la altura de un retorno ubicado adelante de El Mirador, en dirección al oriente.
El conductor, al parecer menor de edad, perdió el control de la unidad, que terminó atascada sobre el camellón en el municipio de El Marqués. Las autoridades no reportan personas lesionadas hasta el momento.
Conductor al parecer menor de edad pierde el control sobre Constituyentes Oriente, a la altura del retorno adelante de El Mirador. rotativo.com.mx
De acuerdo con testigos, el automóvil se desplazaba a exceso de velocidad cuando perdió el control y se fue sobre el divisor central que separa ambos sentidos de la vialidad.
Conductor al parecer menor de edad pierde el control sobre Constituyentes Oriente, a la altura del retorno adelante de El Mirador. rotativo.com.mx
Constituyentes Oriente concentra uno de los flujos vehiculares más intensos de la zona conurbada, con retornos donde accidentes por alcance y proyecciones contra muros son frecuentes en tramos de alta velocidad.
El percance suma un nuevo punto de riesgo en una vialidad que ya acumula reportes recientes, incluido el caso del motociclista arrollado en el distribuidor vial de Constituyentes y Bernardo Quintana en febrero pasado, donde las maniobras de incorporación a alta velocidad fueron señaladas como factor de riesgo recurrente.
Conductor al parecer menor de edad pierde el control sobre Constituyentes Oriente, a la altura del retorno adelante de El Mirador. rotativo.com.mx
Al momento del reporte, no se precisó la edad exacta del conductor, si viajaba acompañado ni si el vehículo será retirado por servicios de grúa municipal o estatal. Tampoco se ha informado sobre la presencia de elementos de tránsito en el sitio para deslindar responsabilidades por el siniestro vial.