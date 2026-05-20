Vehículo se proyecta contra camellón en Constituyentes Oriente

Testigos atribuyen el percance al exceso de velocidad del conductor, al parecer menor de edad.

Vehículo atascado sobre camellón de avenida Constituyentes Oriente tras salirse de la vía en El Marqués

Conductor al parecer menor de edad pierde el control sobre Constituyentes Oriente, a la altura del retorno adelante de El Mirador.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 20 de mayo de 2026. —Un vehículo se salió de la cinta de rodamiento y se proyectó contra el divisor central de la avenida Constituyentes Oriente, a la altura de un retorno ubicado adelante de El Mirador, en dirección al oriente.

El conductor, al parecer menor de edad, perdió el control de la unidad, que terminó atascada sobre el camellón en el municipio de El Marqués. Las autoridades no reportan personas lesionadas hasta el momento.

Veh\u00edculo atascado sobre camell\u00f3n de avenida Constituyentes Oriente tras salirse de la v\u00eda en El Marqu\u00e9s Conductor al parecer menor de edad pierde el control sobre Constituyentes Oriente, a la altura del retorno adelante de El Mirador. rotativo.com.mx

De acuerdo con testigos, el automóvil se desplazaba a exceso de velocidad cuando perdió el control y se fue sobre el divisor central que separa ambos sentidos de la vialidad.

Veh\u00edculo atascado sobre camell\u00f3n de avenida Constituyentes Oriente tras salirse de la v\u00eda en El Marqu\u00e9s Conductor al parecer menor de edad pierde el control sobre Constituyentes Oriente, a la altura del retorno adelante de El Mirador. rotativo.com.mx

Constituyentes Oriente concentra uno de los flujos vehiculares más intensos de la zona conurbada, con retornos donde accidentes por alcance y proyecciones contra muros son frecuentes en tramos de alta velocidad.

El percance suma un nuevo punto de riesgo en una vialidad que ya acumula reportes recientes, incluido el caso del motociclista arrollado en el distribuidor vial de Constituyentes y Bernardo Quintana en febrero pasado, donde las maniobras de incorporación a alta velocidad fueron señaladas como factor de riesgo recurrente.

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Al momento del reporte, no se precisó la edad exacta del conductor, si viajaba acompañado ni si el vehículo será retirado por servicios de grúa municipal o estatal. Tampoco se ha informado sobre la presencia de elementos de tránsito en el sitio para deslindar responsabilidades por el siniestro vial.

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