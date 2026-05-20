Querétaro, 20 de mayo de 2026.— Mil quinientos veinticuatro viajes en sus primeros quince días de operación. Esa es la huella inicial que dejó Qrobici renovado en Querétaro capital, según las cifras que el secretario de Movilidad municipal, Pedro Ángeles Luján, expuso este miércoles con corte al 19 de mayo.

El sistema acumuló además 624 usuarios activos, con duración promedio de 28 minutos con 42 segundos y recorrido medio de 2.2 kilómetros por viaje.

El reporte llega a poco más de una semana del relanzamiento del sistema, ocurrido el 5 de mayo dentro de la estrategia de micromovilidad que el alcalde Felifer Macías Olvera presentó en marzo para descongestionar el primer cuadro.

Qrobici opera ahora con bicicletas mecánicas y eléctricas asistidas, una actualización del sistema histórico que arrancó hace más de una década.

Plaza Constitución, Jardín Guerrero y el Instituto Tecnológico de Querétaro concentran los inicios y los cierres de viaje en esta primera etapa.

La franja de demanda más alta corre entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche.

Del total de viajes, 1,090 se hicieron en bicicleta mecánica y 434 en eléctrica, una proporción que refleja la disponibilidad inicial: 80 mecánicas y 20 eléctricas en 16 estaciones activas, junto con la oferta de biciestacionamientos del Centro que la propia administración lanzó en marzo en tres cocheras privadas.

Cómo crecerá Qrobici hasta llegar a 50 estaciones en julio

El secretario detalló el calendario completo del despliegue. La primera etapa, vigente, opera con 16 estaciones y 100 bicicletas (80 mecánicas y 20 eléctricas).

La segunda, programada para junio, llevará el sistema a 30 estaciones con 200 bicicletas (160 mecánicas y 40 eléctricas). La tercera, en julio, cerrará el despliegue con 50 estaciones, 350 bicicletas mecánicas y 215 eléctricas.

El crecimiento por etapas, dijo Ángeles, busca permitir el rebalanceo operativo en cada fase.

El sistema acumula 1,142 planes registrados, de los cuales más de mil corresponden al plan gratuito de prueba vigente durante mayo.

Ese plan, sin embargo, ha sido motivo de un señalamiento puntual: colectivos ciclistas han cuestionado el requisito de registrar una tarjeta de crédito para acceder al servicio, incluso en el periodo sin cobro.

¿Por qué Qrobici exige tarjeta de crédito si el plan inicial es gratuito?

Ángeles Luján respondió que la tarjeta funciona como garantía para sancionar daños deliberados al equipo, una práctica común en sistemas de bicicletas compartidas en otras ciudades.

El esquema retiene 20 pesos al iniciar el viaje y los reembolsa una hora después de concluido, salvo que el usuario provoque un daño dolo al equipo.

Antes del relanzamiento, sostuvo, no existía mecanismo para responsabilizar a quien dañaba el sistema, una tensión con colectivos ciclistas que se sostiene mientras el municipio defiende el mecanismo.

Las incidencias reportadas hasta el momento son ponchaduras de llantas, pintas y rayones en estaciones, además del robo de unos pedales y el daño a una cadena.

Una cuadrilla específica revisa el estado del equipo en las estaciones todos los días y ejecuta el rebalanceo entre puntos según la demanda.

La cobertura de la red, las acciones de cultura vial y los nuevos biciestacionamientos forman parte del mismo bloque que el municipio busca consolidar antes del verano, cuando llegará también el sistema eléctrico de transporte al primer cuadro.