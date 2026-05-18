JAPAM corta agua 87 horas en 7 zonas de San Juan del Río

San Juan del Río, 19 de mayo de 2026. — Ochenta y siete horas continuas sin agua potable. Esa es la afectación que enfrentarán siete comunidades y fraccionamientos del oriente de San Juan del Río entre las 08:00 horas del miércoles 20 de mayo y la noche del sábado 23 de mayo, cuando la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) intervenga el tanque del Jazmín y ejecute labores de sectorización y mantenimiento a la red que abastece la zona.

Las localidades afectadas son las comunidades El Jazmín, Ojo de Agua, Sabino el Chico y la colonia La Mina, junto con los fraccionamientos El Sabino, Encinos y La Cantera.

La duración del corte supera los mantenimientos rutinarios que el organismo ejecuta en una sola jornada y se inscribe en el patrón de cortes recurrentes que el oriente sanjuanense ha registrado durante los primeros meses de 2026.

El organismo no informó cuántos habitantes ni cuántas tomas domiciliarias perderán el servicio durante los cuatro días.

Previo al arranque de los trabajos, personal de las gerencias de Mantenimiento y Conservación y de Sectorización y Recuperación de Caudales sostuvo reuniones y recorridos con delegados y habitantes de las zonas involucradas.

La dependencia comunicó que el acercamiento sirvió para detallar el alcance de la intervención, su duración y los apoyos previstos, entre ellos el suministro mediante pipas.

El antecedente más reciente de suspensión por mantenimiento en el municipio ocurrió en marzo, cuando JAPAM intervino el pozo 1-A de Betania y dejó sin servicio a diez colonias durante una jornada.

Toño Pérez encabeza el operativo y prioriza partes altas

El director general de la JAPAM, Toño Pérez, expuso que las labores forman parte de las acciones permanentes para fortalecer la infraestructura hidráulica del municipio.

"Sabemos que estas labores pueden generar molestias temporales, pero son trabajos necesarios para mejorar la distribución y garantizar un mejor servicio de agua potable para nuestras familias de San Juan del Río", indicó el funcionario.

Pérez añadió que JAPAM mantendrá presencia durante toda la jornada de mantenimiento para reducir afectaciones a la población.

"No vamos a dejar solas a las comunidades durante estos trabajos; por ello estaremos apoyando con pipas de agua potable en las zonas afectadas y priorizando las partes altas de cada comunidad", expresó el director.

La dependencia recomendó a la población almacenar agua antes del miércoles 20 de mayo y hacer uso responsable de las reservas mientras concluyen las labores.

¿Qué hacer durante los cuatro días de corte en San Juan del Río?

Los habitantes de las siete zonas deben almacenar agua antes de las 08:00 horas del miércoles 20 de mayo, priorizar consumo humano y aseo personal sobre otros usos, y mantener contacto con los delegados de cada comunidad para coordinar el paso de las pipas en partes altas.