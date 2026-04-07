San Juan del Río, 7 de abril de 2026. — El andador de la calle Zaragoza, en el centro de San Juan del Río, permanecerá cerrado al paso peatonal hasta el viernes mientras la Gerencia de Saneamiento de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) ejecuta trabajos de rehabilitación en la línea de drenaje sanitario que corre por el paso.
El organismo operador pidió a los vecinos y comerciantes de la zona tomar precauciones al transitar por las inmediaciones mientras avanzan las maniobras.
JAPAM informó que la intervención forma parte de las acciones para proteger la salud y el bienestar de las familias sanjuanenses, en una zona del primer cuadro con alta afluencia peatonal por su cercanía con plazas, comercios y oficinas.
La rehabilitación del andador se suma a las obras de alcantarillado sanitario que el organismo ha ejecutado en distintos puntos del centro durante los últimos años para sustituir tuberías obsoletas.
El centro histórico de San Juan del Río conserva tramos de drenaje con material que ya cumplió su vida útil, lo que obliga a JAPAM a realizar sustituciones paulatinas de la red sanitaria para evitar colapsos durante la temporada de lluvias.
Estos trabajos suelen implicar el cierre temporal de calles y andadores mientras se levanta el firme y se reemplaza la tubería.
La JAPAM no ha precisado un horario específico de reapertura del andador ni ha informado si los comercios de la zona enfrentarán afectaciones adicionales durante los días que duren las maniobras.