Cierran andador de Zaragoza en San Juan del Río por trabajos de drenaje

JAPAM ejecuta trabajos de rehabilitación en la línea sanitaria del paso peatonal del centro.

Trabajos de rehabilitación de drenaje sanitario de JAPAM en andador del centro de San Juan del Río

El andador de la calle Zaragoza permanecerá cerrado al paso peatonal hasta el viernes mientras avanzan las maniobras.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 7 de abril de 2026. — El andador de la calle Zaragoza, en el centro de San Juan del Río, permanecerá cerrado al paso peatonal hasta el viernes mientras la Gerencia de Saneamiento de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) ejecuta trabajos de rehabilitación en la línea de drenaje sanitario que corre por el paso.

El organismo operador pidió a los vecinos y comerciantes de la zona tomar precauciones al transitar por las inmediaciones mientras avanzan las maniobras.

JAPAM informó que la intervención forma parte de las acciones para proteger la salud y el bienestar de las familias sanjuanenses, en una zona del primer cuadro con alta afluencia peatonal por su cercanía con plazas, comercios y oficinas.

La rehabilitación del andador se suma a las obras de alcantarillado sanitario que el organismo ha ejecutado en distintos puntos del centro durante los últimos años para sustituir tuberías obsoletas.

El centro histórico de San Juan del Río conserva tramos de drenaje con material que ya cumplió su vida útil, lo que obliga a JAPAM a realizar sustituciones paulatinas de la red sanitaria para evitar colapsos durante la temporada de lluvias.

Estos trabajos suelen implicar el cierre temporal de calles y andadores mientras se levanta el firme y se reemplaza la tubería.

La JAPAM no ha precisado un horario específico de reapertura del andador ni ha informado si los comercios de la zona enfrentarán afectaciones adicionales durante los días que duren las maniobras.

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