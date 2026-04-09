JAPAM confirma que tubería colapsada del andador de Zaragoza tenía décadas de uso en San Juan del Río

El organismo operador concluirá esta semana los trabajos de emergencia iniciados tras las quejas de comerciantes.

Cuadrilla de la JAPAM concluye reparación de drenaje colapsado en el andador de Zaragoza en el Centro Histórico de San Juan del Río

El Centro Histórico de San Juan del Río conserva tramos de drenaje con material obsoleto que la JAPAM sustituye de manera paulatina.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 9 de abril de 2026. — La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) concluirá durante esta semana la obra de emergencia en el andador de Zaragoza, en el Centro Histórico de San Juan del Río, luego de que un robot de inspección introducido en la tubería confirmó que la línea colapsada tenía décadas de operación y había cumplido su vida útil.

El director del organismo operador, Antonio Pérez Cabrera, detalló que la verificación técnica corroboró las fallas que restaurantes y cafés de la zona habían reportado durante semanas antes del inicio de los trabajos.

"Se verificó con el robot y detectamos que el drenaje, que era de muchos años, estaba colapsado", señaló el funcionario en entrevista. La JAPAM inició el cierre del andador el pasado lunes 7 de abril para ejecutar la rehabilitación, sin que hasta ese momento se hubiera revelado públicamente el diagnóstico técnico que motivó la intervención.

El drenaje histórico del primer cuadro, en sustitución paulatina

La línea reparada forma parte de una red sanitaria del Centro Histórico que acumula tramos con material obsoleto.

La JAPAM ha sustituido de manera paulatina las tuberías de albañal por polietileno de alta densidad en los puntos donde la vida útil vencida genera colapsos recurrentes, una estrategia que el organismo sostiene desde hace varios años para anticiparse a la temporada de lluvias.

El propio Pérez Cabrera ubicó la reparación del andador dentro de las obras de emergencia que el organismo ha tenido que atender este año, además del paquete programado de 13 obras hidráulicas con 47 millones de pesos que la JAPAM ejecuta durante el ejercicio fiscal 2026 mediante los programas Pro Agua y PRODI para ampliar redes de agua potable y drenaje en colonias con rezago histórico.

El trabajo en el andador de Zaragoza se inscribe en el mismo criterio operativo que guió la rehabilitación integral de la calle San Luis Montañez, concluida el año pasado con renovación completa de las redes subterráneas en un tramo colonial angosto del primer cuadro.

La JAPAM no ha precisado cuántos tramos adicionales del drenaje histórico podrían requerir intervenciones similares en los próximos meses ni el monto total destinado a obras no programadas del primer cuadro en lo que va del año.

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