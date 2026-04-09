San Juan del Río, 9 de abril de 2026. — La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) concluirá durante esta semana la obra de emergencia en el andador de Zaragoza, en el Centro Histórico de San Juan del Río, luego de que un robot de inspección introducido en la tubería confirmó que la línea colapsada tenía décadas de operación y había cumplido su vida útil.
El director del organismo operador, Antonio Pérez Cabrera, detalló que la verificación técnica corroboró las fallas que restaurantes y cafés de la zona habían reportado durante semanas antes del inicio de los trabajos.
"Se verificó con el robot y detectamos que el drenaje, que era de muchos años, estaba colapsado", señaló el funcionario en entrevista. La JAPAM inició el cierre del andador el pasado lunes 7 de abril para ejecutar la rehabilitación, sin que hasta ese momento se hubiera revelado públicamente el diagnóstico técnico que motivó la intervención.
El drenaje histórico del primer cuadro, en sustitución paulatina
La línea reparada forma parte de una red sanitaria del Centro Histórico que acumula tramos con material obsoleto.
La JAPAM ha sustituido de manera paulatina las tuberías de albañal por polietileno de alta densidad en los puntos donde la vida útil vencida genera colapsos recurrentes, una estrategia que el organismo sostiene desde hace varios años para anticiparse a la temporada de lluvias.
El propio Pérez Cabrera ubicó la reparación del andador dentro de las obras de emergencia que el organismo ha tenido que atender este año, además del paquete programado de 13 obras hidráulicas con 47 millones de pesos que la JAPAM ejecuta durante el ejercicio fiscal 2026 mediante los programas Pro Agua y PRODI para ampliar redes de agua potable y drenaje en colonias con rezago histórico.
El trabajo en el andador de Zaragoza se inscribe en el mismo criterio operativo que guió la rehabilitación integral de la calle San Luis Montañez, concluida el año pasado con renovación completa de las redes subterráneas en un tramo colonial angosto del primer cuadro.
La JAPAM no ha precisado cuántos tramos adicionales del drenaje histórico podrían requerir intervenciones similares en los próximos meses ni el monto total destinado a obras no programadas del primer cuadro en lo que va del año.