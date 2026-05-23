PRI Querétaro, "quebrado" por irregularidades administrativas

Cinco irregularidades administrativas detectadas en la revisión anual 2024 derivan en sanciones económicas por más de 16 millones de pesos

Sede del PRI Querétaro con bandera tricolor; INE sanciona al partido con 16 mdp por irregularidades 2024

Abigail Arredondo Ramos preside el Comité Directivo Estatal del PRI Querétaro, partido que recibió cinco sanciones del INE.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de mayo de 2026.--- Cuatro millones 483 mil 445 pesos salieron de las cuentas bancarias del PRI en Querétaro durante 2024 sin que ningún registro contable los acompañara.

La cifra, distribuida en 596 retiros que el partido nunca reportó, derivó en la sanción más alta de un paquete de cinco multas que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso al tricolor queretano por irregularidades administrativas detectadas en la revisión de sus informes anuales de ingresos y gastos.

El total de sanciones supera los 16 millones de pesos y golpea al partido en un momento en que el tricolor reactivó su estructura territorial con cinco defensores territoriales rumbo al proceso electoral de 2027.

Hasta el momento, la dirigencia estatal encabezada por Abigail Arredondo Ramos no ha emitido postura sobre las sanciones.

La penalidad por los 596 retiros sin registro fue de 6 millones 725 mil 168 pesos, equivalente al 150 por ciento del monto observado. A esa multa se sumó otra de 300 mil 157 pesos derivada de que el partido omitió reportar en su contabilidad 200 mil 105 pesos correspondientes a box lunch, alquiler de equipo de audio y producción de videos.

El INE detecta saldos contrarios y gastos sin objeto partidista

Una tercera observación señaló que el tricolor queretano arrastra saldos en cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año que no fueron recuperados ni comprobados al cierre del ejercicio fiscal: 1 millón 252 mil 160 pesos que se convirtieron en multa por el mismo monto.

Adicionalmente, el partido reportó saldos en cuentas por pagar de naturaleza contraria a su registro contable, generados en 2023, por 4 millones 750 mil 829 pesos, sanción que se impuso íntegra como pena económica.

El cuarto hallazgo del Consejo General fue la detección de gastos por 250 mil 427 pesos en conceptos como alimentos, ferretería, refrescos, series de luces, herrería y gasolina que, según la fiscalización, carecen de objeto partidista.

La multa correspondiente se fijó por el mismo importe. Estos hallazgos llegan mientras el PRI estatal trabaja en la ruta electoral 2027 con más de 900 comités seccionales en consolidación.

¿Qué porcentaje del financiamiento debió destinar el PRI Querétaro a actividades específicas?

La quinta sanción derivó del incumplimiento de una obligación de gasto. El partido omitió destinar el porcentaje mínimo del financiamiento público ordinario otorgado en 2024 al desarrollo de actividades específicas, por un monto de 812 mil 307 pesos.

La penalidad ascendió a 1 millón 218 mil 461 pesos. La estructura territorial reactivada vía Movimiento Territorial en los 18 municipios queretanos se construye con el financiamiento ordinario que ahora exhibe boquetes contables.

La resolución del Consejo General forma parte del dictamen consolidado sobre la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2024, aprobado en sesión del 5 de marzo de 2026 según el repositorio documental del INE.

El PRI Querétaro fue señalado también por contar con empleados sin credencial para votar, hallazgo que no se tradujo en multa económica pero que el organismo electoral documentó como parte de la observación general.

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