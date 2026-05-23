PRI Querétaro, "quebrado" por irregularidades administrativas

Querétaro, 23 de mayo de 2026.--- Cuatro millones 483 mil 445 pesos salieron de las cuentas bancarias del PRI en Querétaro durante 2024 sin que ningún registro contable los acompañara.

La cifra, distribuida en 596 retiros que el partido nunca reportó, derivó en la sanción más alta de un paquete de cinco multas que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso al tricolor queretano por irregularidades administrativas detectadas en la revisión de sus informes anuales de ingresos y gastos.

El total de sanciones supera los 16 millones de pesos y golpea al partido en un momento en que el tricolor reactivó su estructura territorial con cinco defensores territoriales rumbo al proceso electoral de 2027.

Hasta el momento, la dirigencia estatal encabezada por Abigail Arredondo Ramos no ha emitido postura sobre las sanciones.

La penalidad por los 596 retiros sin registro fue de 6 millones 725 mil 168 pesos, equivalente al 150 por ciento del monto observado. A esa multa se sumó otra de 300 mil 157 pesos derivada de que el partido omitió reportar en su contabilidad 200 mil 105 pesos correspondientes a box lunch, alquiler de equipo de audio y producción de videos.

El INE detecta saldos contrarios y gastos sin objeto partidista

Una tercera observación señaló que el tricolor queretano arrastra saldos en cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año que no fueron recuperados ni comprobados al cierre del ejercicio fiscal: 1 millón 252 mil 160 pesos que se convirtieron en multa por el mismo monto.

Adicionalmente, el partido reportó saldos en cuentas por pagar de naturaleza contraria a su registro contable, generados en 2023, por 4 millones 750 mil 829 pesos, sanción que se impuso íntegra como pena económica.

El cuarto hallazgo del Consejo General fue la detección de gastos por 250 mil 427 pesos en conceptos como alimentos, ferretería, refrescos, series de luces, herrería y gasolina que, según la fiscalización, carecen de objeto partidista.

La multa correspondiente se fijó por el mismo importe. Estos hallazgos llegan mientras el PRI estatal trabaja en la ruta electoral 2027 con más de 900 comités seccionales en consolidación.

¿Qué porcentaje del financiamiento debió destinar el PRI Querétaro a actividades específicas?

La quinta sanción derivó del incumplimiento de una obligación de gasto. El partido omitió destinar el porcentaje mínimo del financiamiento público ordinario otorgado en 2024 al desarrollo de actividades específicas, por un monto de 812 mil 307 pesos.

La penalidad ascendió a 1 millón 218 mil 461 pesos. La estructura territorial reactivada vía Movimiento Territorial en los 18 municipios queretanos se construye con el financiamiento ordinario que ahora exhibe boquetes contables.

La resolución del Consejo General forma parte del dictamen consolidado sobre la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2024, aprobado en sesión del 5 de marzo de 2026 según el repositorio documental del INE .

El PRI Querétaro fue señalado también por contar con empleados sin credencial para votar, hallazgo que no se tradujo en multa económica pero que el organismo electoral documentó como parte de la observación general.