Querétaro, 20 de marzo de 2026. — El Partido Revolucionario Institucional (PRI) designó cinco representantes territoriales en Querétaro dentro de la Gran Red Ciudadana para la Defensa de México, estrategia nacional lanzada el 18 de marzo por el dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas.
La estructura, que a nivel país contempla más de seis mil cuatrocientos integrantes, tiene entre sus propósitos explícitos abrir el partido a perfiles externos con miras a procesos electorales, y el propio tricolor no descarta que entre los queretanos designados puedan surgir aspirantes a la gubernatura del estado.
Los cinco defensores asignados a Querétaro son Adriana Elisa Meza Argaluza, Manuel Montes Hernández, Abigail Arredondo Ramos, Mario Calzada Mercado y René Mejía Montoya.
Montes encabeza la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en la entidad; Mejía Montoya dirige Movimiento Territorial; Arredondo Ramos es diputada federal en ejercicio.
El partido no precisó qué municipios o distritos cubrirá cada uno ni en qué plazo comenzarán las actividades de campo.
Red nacional coordinada por Rosario Robles, con presencia en 1,802 alcaldías
La red será coordinada por Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social federal, quien enfrentó un proceso judicial por el caso de la Estafa Maestra y fue absuelta en 2023.
La Gran Red Ciudadana para la Defensa de México contempla más de seis mil cuatrocientos integrantes distribuidos en alcaldías y distritos de todo el país, según anunció Alejandro Moreno Cárdenas. rotativo.com.mx
A escala nacional, la estructura prevé 6,432 defensores distribuidos en 1,802 alcaldías, 1,547 en 300 distritos federales y 50 en 17 estados.
Moreno Cárdenas resumió la filosofía de la iniciativa con una frase durante el anuncio: "Gobernar no es hablar todos los días, es resolver todos los días."
En la rueda de prensa en Querétaro participaron el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), José Parcero; Pablo Mére, presidente del Instituto Reyes Heroles en el estado; y los secretarios del comité estatal Celia Durán, Camilo Medina y Gilberto Pedraza.
¿Cuándo definirá el PRI a su candidato a la gubernatura de Querétaro?
El partido no fijó fecha ni mecanismo para la definición de candidaturas. El proceso electoral para renovar la gubernatura queretana se realizará en 2027, lo que convierte a la red recién lanzada en el primer movimiento territorial visible del tricolor en ese ciclo.
Al margen del lanzamiento de la red, la diputada Arredondo Ramos presentó en el Congreso de la Unión tres iniciativas relacionadas con derechos de las mujeres: una reforma a la Ley del Seguro Social para distribuir de forma proporcional las pensiones por viudez entre cónyuges anteriores, un exhorto a la Fiscalía General de la República para homologar en las 32 entidades el Protocolo Alba de búsqueda de mujeres desaparecidas, y una propuesta para incorporar la seguridad social como eje de la Política Nacional de Igualdad Sustantiva. Ninguna de las tres ha sido dictaminada.