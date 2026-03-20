PRI lanza red de defensores ciudadanos en Querétaro con miras a la gubernatura 2027

Alejandro Moreno lanza red nacional coordinada por Rosario Robles; Querétaro tendrá cinco representantes territoriales.

Representantes del PRI en Querétaro durante presentación de la Gran Red Ciudadana para la Defensa de México en rueda de prensa, marzo 2026

La Gran Red Ciudadana para la Defensa de México contempla más de seis mil cuatrocientos integrantes distribuidos en alcaldías y distritos de todo el país, según anunció Alejandro Moreno Cárdenas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de marzo de 2026. — El Partido Revolucionario Institucional (PRI) designó cinco representantes territoriales en Querétaro dentro de la Gran Red Ciudadana para la Defensa de México, estrategia nacional lanzada el 18 de marzo por el dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas.

La estructura, que a nivel país contempla más de seis mil cuatrocientos integrantes, tiene entre sus propósitos explícitos abrir el partido a perfiles externos con miras a procesos electorales, y el propio tricolor no descarta que entre los queretanos designados puedan surgir aspirantes a la gubernatura del estado.

Los cinco defensores asignados a Querétaro son Adriana Elisa Meza Argaluza, Manuel Montes Hernández, Abigail Arredondo Ramos, Mario Calzada Mercado y René Mejía Montoya.

Montes encabeza la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en la entidad; Mejía Montoya dirige Movimiento Territorial; Arredondo Ramos es diputada federal en ejercicio.

El partido no precisó qué municipios o distritos cubrirá cada uno ni en qué plazo comenzarán las actividades de campo.

Red nacional coordinada por Rosario Robles, con presencia en 1,802 alcaldías

La red será coordinada por Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social federal, quien enfrentó un proceso judicial por el caso de la Estafa Maestra y fue absuelta en 2023.

Representantes del PRI en Quer\u00e9taro durante presentaci\u00f3n de la Gran Red Ciudadana para la Defensa de M\u00e9xico en rueda de prensa, marzo 2026 La Gran Red Ciudadana para la Defensa de México contempla más de seis mil cuatrocientos integrantes distribuidos en alcaldías y distritos de todo el país, según anunció Alejandro Moreno Cárdenas. rotativo.com.mx

A escala nacional, la estructura prevé 6,432 defensores distribuidos en 1,802 alcaldías, 1,547 en 300 distritos federales y 50 en 17 estados.

Moreno Cárdenas resumió la filosofía de la iniciativa con una frase durante el anuncio: "Gobernar no es hablar todos los días, es resolver todos los días."

En la rueda de prensa en Querétaro participaron el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), José Parcero; Pablo Mére, presidente del Instituto Reyes Heroles en el estado; y los secretarios del comité estatal Celia Durán, Camilo Medina y Gilberto Pedraza.

¿Cuándo definirá el PRI a su candidato a la gubernatura de Querétaro?

El partido no fijó fecha ni mecanismo para la definición de candidaturas. El proceso electoral para renovar la gubernatura queretana se realizará en 2027, lo que convierte a la red recién lanzada en el primer movimiento territorial visible del tricolor en ese ciclo.

Al margen del lanzamiento de la red, la diputada Arredondo Ramos presentó en el Congreso de la Unión tres iniciativas relacionadas con derechos de las mujeres: una reforma a la Ley del Seguro Social para distribuir de forma proporcional las pensiones por viudez entre cónyuges anteriores, un exhorto a la Fiscalía General de la República para homologar en las 32 entidades el Protocolo Alba de búsqueda de mujeres desaparecidas, y una propuesta para incorporar la seguridad social como eje de la Política Nacional de Igualdad Sustantiva. Ninguna de las tres ha sido dictaminada.

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