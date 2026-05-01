Querétaro, 30 de abril de 2026. — El tope a las pensiones de servidores públicos aplicará tanto a las jubilaciones futuras como a aquellas otorgadas antes de la entrada en vigor del decreto, luego de que el Pleno del Congreso del Estado, erigido en Constituyente Permanente Federal, aprobó este jueves la minuta que reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se trata de un cambio que el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales considera "impostergable" y que abarca a la administración pública paraestatal en los tres niveles de gobierno.
Desde la tribuna, el diputado Eric Silva Hernández respaldó el voto bajo el argumento de que las "pensiones doradas" de las y los servidores públicos deben acotarse y "dejando claro que nadie puede servirse del poder y excederse en el uso de recursos que pertenecen al pueblo de México".
El legislador morenista, que dos meses atrás había votado en contra del dictamen de la reforma al Poder Judicial estatal, esta vez se sumó a la postura mayoritaria.
Los legisladores consideraron impostergable establecer un límite a los esquemas de jubilaciones y pensiones financiados con recursos públicos en lo concerniente a la administración pública paraestatal en sus tres niveles de gobierno, con el objetivo de fortalecer la coherencia del orden constitucional y la justicia en el uso de los recursos de la nación.
La reforma se conecta con el respaldo que el senador queretano Agustín Dorantes Lámbarri dio en marzo al recorte de pensiones excesivas, condicionado a que el ahorro se traduzca en mejores servicios y programas para las familias.
El componente retroactivo es el elemento que da peso político a la medida. Al aplicarse sobre jubilaciones ya concedidas, la reforma alcanza a exfuncionarios federales, estatales y municipales que ingresaron al esquema de retiro con prestaciones por encima del nuevo tope, sin que el dictamen aprobado precise el procedimiento de ajuste ni los plazos para que las dependencias revisen sus padrones de pensionados.
El monto exacto del tope queda anclado a la Constitución federal y al sueldo del titular de la Presidencia de la República.
La discusión queretana ocurre en paralelo a un debate municipal sobre la precariedad salarial en el ayuntamiento capitalino.
La semana pasada, el regidor morenista Fernando Flores Pérez expuso ante el Cabildo que empleados municipales jubilados perciben ingresos inferiores al salario mínimo —en un caso, 4 mil 772 pesos mensuales— y reclamó una revisión del padrón de pensionados, un piso que contrasta con las prestaciones de retiro del estrato superior de la administración pública que ahora la reforma constitucional obliga a recortar.
La aplicación del nuevo régimen requerirá ajustes administrativos en la Secretaría de Finanzas, el ISSSTE, el IMSS y los institutos de seguridad social estatales y municipales.