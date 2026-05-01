Querétaro avala límite a pensiones de servidores públicos en jubilaciones presentes y futuras

El Pleno del Congreso del Estado aprueba la minuta que reforma el artículo 127 constitucional con efecto sobre jubilaciones futuras y previas al decreto.

Pleno del Congreso de Querétaro durante la votación de la reforma al artículo 127 constitucional para limitar pensiones de funcionarios públicos

Eric Silva Hernández, diputado de Morena en el Congreso de Querétaro, durante la defensa del tope a las pensiones de servidores públicos.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 30 de abril de 2026. — El tope a las pensiones de servidores públicos aplicará tanto a las jubilaciones futuras como a aquellas otorgadas antes de la entrada en vigor del decreto, luego de que el Pleno del Congreso del Estado, erigido en Constituyente Permanente Federal, aprobó este jueves la minuta que reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se trata de un cambio que el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales considera "impostergable" y que abarca a la administración pública paraestatal en los tres niveles de gobierno.

Desde la tribuna, el diputado Eric Silva Hernández respaldó el voto bajo el argumento de que las "pensiones doradas" de las y los servidores públicos deben acotarse y "dejando claro que nadie puede servirse del poder y excederse en el uso de recursos que pertenecen al pueblo de México".

El legislador morenista, que dos meses atrás había votado en contra del dictamen de la reforma al Poder Judicial estatal, esta vez se sumó a la postura mayoritaria.

Los legisladores consideraron impostergable establecer un límite a los esquemas de jubilaciones y pensiones financiados con recursos públicos en lo concerniente a la administración pública paraestatal en sus tres niveles de gobierno, con el objetivo de fortalecer la coherencia del orden constitucional y la justicia en el uso de los recursos de la nación.

La reforma se conecta con el respaldo que el senador queretano Agustín Dorantes Lámbarri dio en marzo al recorte de pensiones excesivas, condicionado a que el ahorro se traduzca en mejores servicios y programas para las familias.

El componente retroactivo es el elemento que da peso político a la medida. Al aplicarse sobre jubilaciones ya concedidas, la reforma alcanza a exfuncionarios federales, estatales y municipales que ingresaron al esquema de retiro con prestaciones por encima del nuevo tope, sin que el dictamen aprobado precise el procedimiento de ajuste ni los plazos para que las dependencias revisen sus padrones de pensionados.

El monto exacto del tope queda anclado a la Constitución federal y al sueldo del titular de la Presidencia de la República.

La discusión queretana ocurre en paralelo a un debate municipal sobre la precariedad salarial en el ayuntamiento capitalino.

La semana pasada, el regidor morenista Fernando Flores Pérez expuso ante el Cabildo que empleados municipales jubilados perciben ingresos inferiores al salario mínimo —en un caso, 4 mil 772 pesos mensuales— y reclamó una revisión del padrón de pensionados, un piso que contrasta con las prestaciones de retiro del estrato superior de la administración pública que ahora la reforma constitucional obliga a recortar.

La aplicación del nuevo régimen requerirá ajustes administrativos en la Secretaría de Finanzas, el ISSSTE, el IMSS y los institutos de seguridad social estatales y municipales.

legislaturacongresoleyes

Reciente

Tráiler con pollo congelado calcinado tras provocar accidente en el km 17 del macrolibramiento Palmillas-Apaseo Amealco
Amealco

Tráiler causa accidente y desata rapiña en Amealco

El conductor del tráiler quedó detenido y los lugareños limpiaron la carretera de mercancía antes de que llegara la grúa

Chofer de Amealcenses recibió prisión preventiva por el accidente del autobús con 10 muertos en Amealco
San Juan del Río

Cárcel para el chofer del camionazo de Amealco

La Fiscalía revocó las medidas cautelares y un juez de control le dictó prisión preventiva justificada al imputado.

Sinuhé Piedragil declara aprobada la reforma al Poder Judicial de Querétaro tras computar el voto de 15 ayuntamientos del estado
Legislatura

Ayuntamientos avalan reforma judicial estatal

Sinuhé Piedragil cierra la votación del Constituyente Permanente local con voto favorable de 15 cabildos y deja firme la armonización con el modelo federal.

Diputado Ulises Gómez de la Rosa en tribuna del Congreso de Querétaro durante sesión sobre vivienda social en Tequisquiapan.
Legislatura

Avalan predio para INFONAVIT en Tequisquiapan

Diputado morenista Ulises Gómez advierte que 40 mil familias quedan fuera del mercado accesible,