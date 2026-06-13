Adriana Meza pide reforzar rondines en escuelas de Querétaro

La propuesta busca prevenir riñas y situaciones de riesgo en secundarias y planteles de nivel medio superior durante los horarios de mayor afluencia.

La diputada Adriana Meza Argaluza interviene en la Legislatura de Querétaro al presentar el exhorto sobre seguridad en escuelas.

La diputada Adriana Meza Argaluza presentó el exhorto ante la LXI Legislatura para reforzar la vigilancia preventiva en escuelas de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Santiago de Querétaro, 13 de junio de 2026.- La diputada Adriana Meza Argaluza presentó un exhorto para que las Secretarías de Seguridad Pública Municipal de los 18 municipios de Querétaro refuercen los rondines y patrullajes preventivos a la entrada y salida de escuelas secundarias y de nivel medio superior.

La integrante de la LXI Legislatura local explicó que la medida busca prevenir riñas y situaciones de riesgo entre estudiantes, con la prevención como eje para sostener entornos escolares seguros que favorezcan su desarrollo académico y personal.

¿Qué escuelas tendrán más rondines y en qué horario?

El planteamiento se concentra en planteles de secundaria y de bachillerato de los 18 municipios y pide reforzar la presencia policial en los horarios de entrada y salida, cuando se registra la mayor afluencia de alumnos. No contempla operativos permanentes, sino patrullajes acotados a esas franjas de mayor riesgo.

La iniciativa se suma a otras acciones recientes en torno a la seguridad vial estudiantil en zonas escolares de la capital, donde sociedad civil y autoridades intervinieron cruces de alta afluencia frente a planteles. En paralelo, municipios como Corregidora reforzaron la vigilancia del transporte escolar para proteger los traslados de los alumnos.

La diputada Adriana Meza Argaluza interviene en la Legislatura de Quer\u00e9taro al presentar el exhorto sobre seguridad en escuelas. La diputada Adriana Meza Argaluza presentó el exhorto ante la LXI Legislatura para reforzar la vigilancia preventiva en escuelas de Querétaro. rotativo.com.mx

¿En qué se sustenta el exhorto a los municipios?

La legisladora sostuvo que la propuesta se apoya en el interés superior de la niñez previsto en el artículo 4 de la Constitución federal y en la obligación de las autoridades de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Recordó que el artículo 115 constitucional otorga a los municipios atribuciones en materia de seguridad pública y prevención, por lo que la vigilancia en las inmediaciones de los planteles corresponde a las corporaciones locales.

Bajo ese argumento, el documento se dirige directamente a las policías de los 18 municipios y no a una sola dependencia estatal.

Sobre el alcance de la medida, la diputada afirmó:

La presencia preventiva de las corporaciones municipales en las inmediaciones de los planteles educativos puede contribuir a inhibir conductas violentas, fortalecer la convivencia pacífica y brindar mayor tranquilidad a las familias queretanas.

Meza Argaluza llamó a las autoridades municipales a coordinar acciones preventivas con respeto a los derechos humanos y al derecho de las juventudes a crecer en ambientes libres de violencia.

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