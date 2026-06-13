Adriana Meza pide reforzar rondines en escuelas de Querétaro

Santiago de Querétaro, 13 de junio de 2026.- La diputada Adriana Meza Argaluza presentó un exhorto para que las Secretarías de Seguridad Pública Municipal de los 18 municipios de Querétaro refuercen los rondines y patrullajes preventivos a la entrada y salida de escuelas secundarias y de nivel medio superior.
La integrante de la LXI Legislatura local explicó que la medida busca prevenir riñas y situaciones de riesgo entre estudiantes, con la prevención como eje para sostener entornos escolares seguros que favorezcan su desarrollo académico y personal.
¿Qué escuelas tendrán más rondines y en qué horario?
El planteamiento se concentra en planteles de secundaria y de bachillerato de los 18 municipios y pide reforzar la presencia policial en los horarios de entrada y salida, cuando se registra la mayor afluencia de alumnos. No contempla operativos permanentes, sino patrullajes acotados a esas franjas de mayor riesgo.
La iniciativa se suma a otras acciones recientes en torno a la seguridad vial estudiantil en zonas escolares de la capital, donde sociedad civil y autoridades intervinieron cruces de alta afluencia frente a planteles. En paralelo, municipios como Corregidora reforzaron la vigilancia del transporte escolar para proteger los traslados de los alumnos.
La diputada Adriana Meza Argaluza presentó el exhorto ante la LXI Legislatura para reforzar la vigilancia preventiva en escuelas de Querétaro. rotativo.com.mx
¿En qué se sustenta el exhorto a los municipios?
La legisladora sostuvo que la propuesta se apoya en el interés superior de la niñez previsto en el artículo 4 de la Constitución federal y en la obligación de las autoridades de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Recordó que el artículo 115 constitucional otorga a los municipios atribuciones en materia de seguridad pública y prevención, por lo que la vigilancia en las inmediaciones de los planteles corresponde a las corporaciones locales.
Bajo ese argumento, el documento se dirige directamente a las policías de los 18 municipios y no a una sola dependencia estatal.
Sobre el alcance de la medida, la diputada afirmó:
La presencia preventiva de las corporaciones municipales en las inmediaciones de los planteles educativos puede contribuir a inhibir conductas violentas, fortalecer la convivencia pacífica y brindar mayor tranquilidad a las familias queretanas.
Meza Argaluza llamó a las autoridades municipales a coordinar acciones preventivas con respeto a los derechos humanos y al derecho de las juventudes a crecer en ambientes libres de violencia.