Refuerzan seguridad vial con urbanismo táctico en Av. Tecnológico

La intervención fue impulsada por sociedad civil organizada y respaldada por el Municipio de Querétaro para reducir riesgos en una zona de alta afluencia peatonal.

Voluntarios y autoridades municipales pintan pasos peatonales sobre Avenida Tecnol\u00f3gico, en Quer\u00e9taro, como parte de una activaci\u00f3n de urbanismo t\u00e1ctico.

Sociedad civil organizada, Municipio de Quer\u00e9taro e iniciativa privada participaron en la intervenci\u00f3n para reforzar la seguridad vial de peatones.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de junio de 2026.- La seguridad vial en Avenida Tecnológico fue reforzada con una activación de urbanismo táctico que habilitó cuatro pasos peatonales en una zona de alta afluencia de estudiantes, usuarios de servicios médicos y peatones que diariamente cruzan entre la Universidad Autónoma de Querétaro, el Instituto Tecnológico de Querétaro y el Hospital General del ISSSTE.

La intervención fue promovida por sociedad civil organizada, a través de Estrategia Misión Cero, y contó con el respaldo del Municipio de Querétaro, bajo la coordinación de la Secretaría de Movilidad, con participación de la Secretaría de Gobierno y la Guardia Vial.

Voluntarios y autoridades municipales pintan pasos peatonales sobre Avenida Tecnol\u00f3gico, en Quer\u00e9taro, como parte de una activaci\u00f3n de urbanismo t\u00e1ctico. Sociedad civil organizada, Municipio de Querétaro e iniciativa privada participaron en la intervención para reforzar la seguridad vial de peatones. rotativo.com.mx

La acción se realizó en un corredor donde la movilidad peatonal forma parte de la vida cotidiana de cientos de personas, por lo que el proyecto busca hacer más visibles los cruces, ordenar el tránsito y reducir riesgos en una vialidad que ya ha sido señalada por su alta demanda de peatones, como ocurre en otros cruces peatonales de la capital.

Como resultado de la jornada, se habilitaron cuatro cebras peatonales: dos a la altura de la calle Morelos y dos más en la calle Mariano Escobedo, puntos donde se concentra un flujo constante de personas que acuden a escuelas, centros de trabajo, servicios médicos y transporte público.

Antes de realizar la intervención, autoridades municipales y ciudadanía sostuvieron reuniones de planeación y revisaron las necesidades de la zona para definir los puntos de cruce, la señalización y el alcance de la activación. Este tipo de acciones forma parte de un modelo de urbanismo táctico que permite hacer ajustes visibles y de rápida implementación antes de avanzar hacia soluciones definitivas de infraestructura.

Voluntarios y autoridades municipales pintan pasos peatonales sobre Avenida Tecnol\u00f3gico, en Quer\u00e9taro, como parte de una activaci\u00f3n de urbanismo t\u00e1ctico. Sociedad civil organizada, Municipio de Querétaro e iniciativa privada participaron en la intervención para reforzar la seguridad vial de peatones. rotativo.com.mx

La jornada contó con la participación de personas voluntarias de Estrategia Misión Cero, además del apoyo de AXA Seguros y Cemex, empresas que contribuyeron con recursos para la señalización de los cruces peatonales.

“Son temas que los peatones y los ciclistas respaldan con el acompañamiento del Municipio. Agradezco el apoyo y la disposición que tienen para dar su tiempo para la sociedad”, señaló Pedro Ángeles Luján, secretario de Movilidad del Municipio de Querétaro.

Sergio Andrade-Ochoa, coordinador general y project manager de Estrategia Misión Cero, destacó la colaboración del Municipio de Querétaro y la participación de la sociedad civil organizada para intervenir una zona donde los cruces peatonales ya existían en la práctica, pero requerían mayor visibilidad.

“Se decidió este punto porque tenemos el hospital y nos dábamos cuenta que hay muchos peatones que cruzaban por en medio, de ahí la intención de habilitar cuatro cebras peatonales”, apuntó.

De acuerdo con los datos compartidos durante la intervención, en la esquina de Morelos se registra el paso de hasta 400 peatones durante la hora de máxima demanda, principalmente estudiantes de la UAQ. En la calle Mariano Escobedo, la cifra puede llegar hasta 800 peatones en hora pico, debido a la presencia del Instituto Tecnológico de Querétaro y del Hospital General del ISSSTE.

Voluntarios y autoridades municipales pintan pasos peatonales sobre Avenida Tecnol\u00f3gico, en Quer\u00e9taro, como parte de una activaci\u00f3n de urbanismo t\u00e1ctico. Sociedad civil organizada, Municipio de Querétaro e iniciativa privada participaron en la intervención para reforzar la seguridad vial de peatones. rotativo.com.mx

La activación también busca fortalecer la cultura de respeto entre automovilistas, peatones y ciclistas, en línea con otras acciones de cultura de movilidad impulsadas en el municipio para mejorar la convivencia vial y reducir factores de riesgo en espacios públicos.

La intervención en Av. Tecnológico se suma a otros proyectos municipales de seguridad vial donde se han utilizado elementos temporales, señalización y ajustes geométricos para proteger a peatones en puntos de alta demanda.

Con este esfuerzo conjunto entre ciudadanía, iniciativa privada y autoridades municipales, se busca generar entornos más seguros, visibles y ordenados para quienes caminan por una de las zonas educativas y de servicios médicos con mayor movimiento en la capital queretana.

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