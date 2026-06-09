Refuerzan seguridad vial con urbanismo táctico en Av. Tecnológico

Querétaro, 9 de junio de 2026.- La seguridad vial en Avenida Tecnológico fue reforzada con una activación de urbanismo táctico que habilitó cuatro pasos peatonales en una zona de alta afluencia de estudiantes, usuarios de servicios médicos y peatones que diariamente cruzan entre la Universidad Autónoma de Querétaro, el Instituto Tecnológico de Querétaro y el Hospital General del ISSSTE.

La intervención fue promovida por sociedad civil organizada, a través de Estrategia Misión Cero, y contó con el respaldo del Municipio de Querétaro, bajo la coordinación de la Secretaría de Movilidad, con participación de la Secretaría de Gobierno y la Guardia Vial.

Sociedad civil organizada, Municipio de Querétaro e iniciativa privada participaron en la intervención para reforzar la seguridad vial de peatones. rotativo.com.mx

La acción se realizó en un corredor donde la movilidad peatonal forma parte de la vida cotidiana de cientos de personas, por lo que el proyecto busca hacer más visibles los cruces, ordenar el tránsito y reducir riesgos en una vialidad que ya ha sido señalada por su alta demanda de peatones, como ocurre en otros cruces peatonales de la capital.

Como resultado de la jornada, se habilitaron cuatro cebras peatonales: dos a la altura de la calle Morelos y dos más en la calle Mariano Escobedo, puntos donde se concentra un flujo constante de personas que acuden a escuelas, centros de trabajo, servicios médicos y transporte público.

Antes de realizar la intervención, autoridades municipales y ciudadanía sostuvieron reuniones de planeación y revisaron las necesidades de la zona para definir los puntos de cruce, la señalización y el alcance de la activación. Este tipo de acciones forma parte de un modelo de urbanismo táctico que permite hacer ajustes visibles y de rápida implementación antes de avanzar hacia soluciones definitivas de infraestructura.

Sociedad civil organizada, Municipio de Querétaro e iniciativa privada participaron en la intervención para reforzar la seguridad vial de peatones. rotativo.com.mx

La jornada contó con la participación de personas voluntarias de Estrategia Misión Cero, además del apoyo de AXA Seguros y Cemex, empresas que contribuyeron con recursos para la señalización de los cruces peatonales.

“Son temas que los peatones y los ciclistas respaldan con el acompañamiento del Municipio. Agradezco el apoyo y la disposición que tienen para dar su tiempo para la sociedad”, señaló Pedro Ángeles Luján, secretario de Movilidad del Municipio de Querétaro.

Sergio Andrade-Ochoa, coordinador general y project manager de Estrategia Misión Cero, destacó la colaboración del Municipio de Querétaro y la participación de la sociedad civil organizada para intervenir una zona donde los cruces peatonales ya existían en la práctica, pero requerían mayor visibilidad.

“Se decidió este punto porque tenemos el hospital y nos dábamos cuenta que hay muchos peatones que cruzaban por en medio, de ahí la intención de habilitar cuatro cebras peatonales”, apuntó.

De acuerdo con los datos compartidos durante la intervención, en la esquina de Morelos se registra el paso de hasta 400 peatones durante la hora de máxima demanda, principalmente estudiantes de la UAQ. En la calle Mariano Escobedo, la cifra puede llegar hasta 800 peatones en hora pico, debido a la presencia del Instituto Tecnológico de Querétaro y del Hospital General del ISSSTE.

Sociedad civil organizada, Municipio de Querétaro e iniciativa privada participaron en la intervención para reforzar la seguridad vial de peatones. rotativo.com.mx

La activación también busca fortalecer la cultura de respeto entre automovilistas, peatones y ciclistas, en línea con otras acciones de cultura de movilidad impulsadas en el municipio para mejorar la convivencia vial y reducir factores de riesgo en espacios públicos.

La intervención en Av. Tecnológico se suma a otros proyectos municipales de seguridad vial donde se han utilizado elementos temporales, señalización y ajustes geométricos para proteger a peatones en puntos de alta demanda.

Con este esfuerzo conjunto entre ciudadanía, iniciativa privada y autoridades municipales, se busca generar entornos más seguros, visibles y ordenados para quienes caminan por una de las zonas educativas y de servicios médicos con mayor movimiento en la capital queretana.