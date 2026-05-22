Movilidad pone a prueba cruce Zaragoza-Ezequiel Montes en Querétaro

Querétaro, 22 de mayo de 2026. --- Cuatro tipos de usuarios disputan la misma esquina y ninguno tiene prioridad clara. La Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro instaló este viernes elementos provisionales en la intersección de avenida Zaragoza y Ezequiel Montes para probar, bajo condiciones reales de operación, un rediseño que reordene el cruce más concurrido del Centro Histórico entre peatones, ciclistas, transporte público y automovilistas.
La intervención corresponde al esquema de urbanismo táctico que la dependencia ha desplegado en distintos puntos de la capital queretana para evaluar ajustes geométricos antes de comprometer obra definitiva.
Elementos provisionales de urbanismo táctico delimitan zonas de espera para peatones en la intersección con Ezequiel Montes. rotativo.com.mx
Los elementos provisionales incluyen señalética, delimitación de zonas de espera y reorganización del flujo vehicular en torno a la esquina, sin alterar la traza patrimonial del primer cuadro.
El pilotaje se suma a las acciones recientes de la dependencia que encabeza Pedro Ángeles Luján para reordenar la circulación capitalina. En las últimas semanas, la secretaría desplegó rejillas temporales sobre registros abiertos en vialidades municipales tras los reclamos de colectivos ciclistas y motociclistas por las condiciones de las calles.
El cruce de Zaragoza y Ezequiel Montes concentra una de las demandas peatonales más altas del primer cuadro: convergen mercados, oficinas de gobierno, bancos, iglesias y escuelas en un perímetro reducido. La avenida Zaragoza también funciona como corredor ciclista.
Elementos provisionales de urbanismo táctico delimitan zonas de espera para peatones en la intersección con Ezequiel Montes. rotativo.com.mx
La estrategia municipal de descongestión del Centro Histórico apunta a complementar este tipo de intervenciones con el transporte eléctrico que articulará estacionamientos periféricos con el primer cuadro.
La Secretaría de Movilidad no precisó la duración del pilotaje, las métricas específicas que medirá ni el calendario para decidir si los ajustes pasan a obra permanente.
La dependencia tampoco detalló si la intervención considera modificaciones al paso del transporte público que cruza por Ezequiel Montes, ruta clave durante las obras del tren México-Querétaro que mantienen 23 rutas de QroBús con desvíos.
Elementos provisionales de urbanismo táctico delimitan zonas de espera para peatones en la intersección con Ezequiel Montes. rotativo.com.mx
Pilotaje vial Querétaro mide flujos antes de obra permanente
El ejercicio permitirá a la dependencia analizar el comportamiento de los distintos flujos de movilidad, identificar áreas de mejora y recopilar información técnica sobre cruces peatonales, circulación vehicular y seguridad vial, conforme a la jerarquía de movilidad establecida en la normatividad vigente, que prioriza a peatones y ciclistas sobre vehículos motorizados.
El municipio llamó a la ciudadanía a respetar la señalización temporal y las indicaciones del personal de la dependencia durante la implementación.