Movilidad pone a prueba cruce Zaragoza-Ezequiel Montes en Querétaro

La Secretaría de Movilidad interviene con elementos provisionales una de las esquinas más concurridas del Centro Histórico.

Pilotaje vial con elementos temporales en cruce Zaragoza Ezequiel Montes Centro Histórico Querétaro

Elementos provisionales de urbanismo táctico delimitan zonas de espera para peatones en la intersección con Ezequiel Montes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de mayo de 2026. --- Cuatro tipos de usuarios disputan la misma esquina y ninguno tiene prioridad clara. La Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro instaló este viernes elementos provisionales en la intersección de avenida Zaragoza y Ezequiel Montes para probar, bajo condiciones reales de operación, un rediseño que reordene el cruce más concurrido del Centro Histórico entre peatones, ciclistas, transporte público y automovilistas.

La intervención corresponde al esquema de urbanismo táctico que la dependencia ha desplegado en distintos puntos de la capital queretana para evaluar ajustes geométricos antes de comprometer obra definitiva.

Pilotaje vial con elementos temporales en cruce Zaragoza Ezequiel Montes Centro Hist\u00f3rico Quer\u00e9taro Elementos provisionales de urbanismo táctico delimitan zonas de espera para peatones en la intersección con Ezequiel Montes. rotativo.com.mx

Los elementos provisionales incluyen señalética, delimitación de zonas de espera y reorganización del flujo vehicular en torno a la esquina, sin alterar la traza patrimonial del primer cuadro.

El pilotaje se suma a las acciones recientes de la dependencia que encabeza Pedro Ángeles Luján para reordenar la circulación capitalina. En las últimas semanas, la secretaría desplegó rejillas temporales sobre registros abiertos en vialidades municipales tras los reclamos de colectivos ciclistas y motociclistas por las condiciones de las calles.

El cruce de Zaragoza y Ezequiel Montes concentra una de las demandas peatonales más altas del primer cuadro: convergen mercados, oficinas de gobierno, bancos, iglesias y escuelas en un perímetro reducido. La avenida Zaragoza también funciona como corredor ciclista.

Pilotaje vial con elementos temporales en cruce Zaragoza Ezequiel Montes Centro Hist\u00f3rico Quer\u00e9taro Elementos provisionales de urbanismo táctico delimitan zonas de espera para peatones en la intersección con Ezequiel Montes. rotativo.com.mx

La estrategia municipal de descongestión del Centro Histórico apunta a complementar este tipo de intervenciones con el transporte eléctrico que articulará estacionamientos periféricos con el primer cuadro.

La Secretaría de Movilidad no precisó la duración del pilotaje, las métricas específicas que medirá ni el calendario para decidir si los ajustes pasan a obra permanente.

La dependencia tampoco detalló si la intervención considera modificaciones al paso del transporte público que cruza por Ezequiel Montes, ruta clave durante las obras del tren México-Querétaro que mantienen 23 rutas de QroBús con desvíos.


Pilotaje vial con elementos temporales en cruce Zaragoza Ezequiel Montes Centro Hist\u00f3rico Quer\u00e9taro Elementos provisionales de urbanismo táctico delimitan zonas de espera para peatones en la intersección con Ezequiel Montes. rotativo.com.mx

Pilotaje vial Querétaro mide flujos antes de obra permanente

El ejercicio permitirá a la dependencia analizar el comportamiento de los distintos flujos de movilidad, identificar áreas de mejora y recopilar información técnica sobre cruces peatonales, circulación vehicular y seguridad vial, conforme a la jerarquía de movilidad establecida en la normatividad vigente, que prioriza a peatones y ciclistas sobre vehículos motorizados.

El municipio llamó a la ciudadanía a respetar la señalización temporal y las indicaciones del personal de la dependencia durante la implementación.

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