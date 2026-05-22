IEEQ aprueba ajustes a Catálogo de Cargos y a lineamientos internos

La Comisión Jurídica turnará los dictámenes al Consejo General; los cambios no tienen impacto presupuestal, según Dorantes Guerra.

Sesión de la Comisión Jurídica del IEEQ en Querétaro durante aprobación de ajustes al Catálogo de Cargos

Daniel Dorantes Guerra, consejero electoral y presidente de la Comisión Jurídica del IEEQ, durante la sesión.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de mayo de 2026. --- La Comisión Jurídica del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) avaló modificaciones y adiciones al Catálogo de Cargos y Puestos de la rama administrativa, así como a los lineamientos para elaborar dictámenes, minutas y actas de los órganos colegiados del organismo electoral local.

Los documentos fueron presentados por María Eugenia Cervantes Cantera, encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, quien sostuvo que las modificaciones aportan claridad en la estructura operativa del instituto y refuerzan la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad técnica de los documentos oficiales.

El paquete normativo se discute en un contexto en el que el organismo se mantiene atento al análisis del IEEQ sobre la reforma electoral federal conocida como "Plan B".

El consejero electoral Daniel Dorantes Guerra, presidente de la Comisión Jurídica, precisó que los cambios no implican impacto presupuestal y resultan fundamentales para el adecuado funcionamiento institucional.

Adelantó que los dictámenes aprobados serán turnados al Consejo General para su consideración, instancia que recientemente también ha resuelto solicitudes externas como la consulta ciudadana del teleférico en la capital queretana.

En la sesión participaron las consejeras electorales Martha Paola Carbajal Zamudio y Alma Fabiola Rodríguez Martínez; la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Noemi Sabino Cabello; el coordinador Jurídico, Wilbert Jesús López Rico; la secretaria técnica de la Comisión, Bárbara Estefanía Ramírez Ramírez, así como los representantes del PAN y MC, Carlos Eduardo Flores Carrera y Arturo Bravo González, respectivamente. El detalle de la sesión y los acuerdos quedará disponible en los canales institucionales del Instituto Electoral local.

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