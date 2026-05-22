IEEQ aprueba ajustes a Catálogo de Cargos y a lineamientos internos

Querétaro, 22 de mayo de 2026. --- La Comisión Jurídica del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) avaló modificaciones y adiciones al Catálogo de Cargos y Puestos de la rama administrativa, así como a los lineamientos para elaborar dictámenes, minutas y actas de los órganos colegiados del organismo electoral local.
Los documentos fueron presentados por María Eugenia Cervantes Cantera, encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, quien sostuvo que las modificaciones aportan claridad en la estructura operativa del instituto y refuerzan la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad técnica de los documentos oficiales.
El paquete normativo se discute en un contexto en el que el organismo se mantiene atento al análisis del IEEQ sobre la reforma electoral federal conocida como "Plan B".
El consejero electoral Daniel Dorantes Guerra, presidente de la Comisión Jurídica, precisó que los cambios no implican impacto presupuestal y resultan fundamentales para el adecuado funcionamiento institucional.
Adelantó que los dictámenes aprobados serán turnados al Consejo General para su consideración, instancia que recientemente también ha resuelto solicitudes externas como la consulta ciudadana del teleférico en la capital queretana.
En la sesión participaron las consejeras electorales Martha Paola Carbajal Zamudio y Alma Fabiola Rodríguez Martínez; la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Noemi Sabino Cabello; el coordinador Jurídico, Wilbert Jesús López Rico; la secretaria técnica de la Comisión, Bárbara Estefanía Ramírez Ramírez, así como los representantes del PAN y MC, Carlos Eduardo Flores Carrera y Arturo Bravo González, respectivamente. El detalle de la sesión y los acuerdos quedará disponible en los canales institucionales del Instituto Electoral local.