Subasta de Arte recauda fondos para COPAKU y Unidad Deportiva Querétaro

Querétaro, 22 de mayo de 2026. --- El evento "El Arte X el Deporte" reunió más de 70 obras donadas por 40 artistas plásticos, fotógrafos y escultores provenientes de México, España y Latinoamérica, en una Subasta de Arte cuyo monto recaudado se destinará a Corazones para Kurar (COPAKU) —organización que cubre cirugías y tratamientos médicos a niñas, niños y adolescentes— y a la renovación de las 92 luminarias del área de gimnasia de la Unidad Deportiva. La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, encabezó la jornada.

Herrera de Kuri agradeció la generosidad de patrocinadores, dependencias participantes y asistentes, y planteó la doble vertiente del recaudo: apoyo a infancia con padecimientos médicos y respaldo al talento deportivo queretano.

"Estamos aquí por una causa noble, les pedimos todo su apoyo para que muchas niñas y niños puedan tener sus servicios médicos cubiertos", expresó la titular del SEDIF, quien en su tercer informe del Patronato documentó más de 780 mil servicios entregados a infancia y personas con discapacidad durante su gestión.

Más de 40 artistas de México, España y Latinoamérica donaron 70 obras para la causa benéfica rotativo.com.mx

La fundadora de Corazones para Kurar, Tania Palacios Kuri, recordó la misión de COPAKU de atender a menores con cirugías, tratamientos médicos y acompañamiento emocional a sus familias.

Agradeció a artistas y asistentes y describió al arte como motor que une causas sociales. La organización opera bajo un esquema de donaciones que articula a ciudadanía, sector privado y dependencias gubernamentales en torno a la atención pediátrica especializada.

Car Herrera de Kuri, presidenta del Patronato SEDIF, encabezó la Subasta de Arte "El Arte X el Deporte" en Querétaro rotativo.com.mx

Pinceles que pintan en vivo.

Durante la jornada, los artistas Alexis Caballero, Eduardo Goncenheim y Alan Villa elaboraron pinturas frente al público, intervención que sumó piezas adicionales al catálogo de obras subastadas.

El evento se inscribe en la red de asistencia social que el SEDIF ha consolidado mediante alianzas con organizaciones civiles y los 18 sistemas DIF municipales. La dependencia no precisó el monto total recaudado durante la subasta ni el calendario de ejecución de la renovación de luminarias en la Unidad Deportiva.

COPAKU y la renovación de la Unidad Deportiva

El doble destino del recaudo conecta la atención médica infantil con infraestructura deportiva estatal. Las 92 luminarias del área de gimnasia de la Unidad Deportiva forman parte del equipamiento que el SEDIF apoya en coordinación con otras instancias estatales que operan programas asistenciales dirigidos a sectores vulnerables del estado. La dependencia no informó el costo unitario de cada luminaria ni la fecha de inicio de los trabajos.

Car Herrera de Kuri, presidenta del Patronato SEDIF, encabezó la Subasta de Arte "El Arte X el Deporte" en Querétaro rotativo.com.mx

¿Quiénes acompañaron el evento?

Acudieron el director general del SEDIF, Óscar Gómez Niembro; la presidenta del Sistema DIF Municipal de Querétaro, Adriana Olvera de Macías; la presidenta del Sistema DIF Municipal de Corregidora, Gaby Trápala Martínez; y el senador Agustín Dorantes Lámbarri, junto con patrocinadores e invitados especiales del sector cultural y empresarial.