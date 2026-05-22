Manuel Lomelí inaugura "Lomelius: la Pintura Eterna" en el MAQRO de Querétaro

Querétaro, 22 de mayo de 2026. --- Pintura clásica y barroca, mitología, retrato y bodegón regresaron este viernes a las salas del Museo de Arte de Querétaro (MAQRO) con la inauguración de "Lomelius: la Pintura Eterna", muestra del artista Manuel Lomelí que reúne piezas con las que el pintor busca restituir a su oficio la condición de presencia, acontecimiento y permanencia. El gobernador Mauricio Kuri González acudió como invitado de honor a la apertura en el recinto del Centro Histórico.

La muestra cruza la tradición pictórica europea de los siglos XVII al XIX con la sensibilidad contemporánea del autor: el retrato, el bodegón y la cultura material de los antiguos talleres son interrogados por Lomelí y propuestos al espectador como un conocimiento vivo que sigue produciendo sentido.

El planteamiento curatorial se inscribe en un ciclo reciente de exposiciones pictóricas programadas en museos del primer cuadro de la capital queretana.

Manuel Lomelí, autor de "Lomelius: la Pintura Eterna", muestra inaugurada este viernes en el Museo de Arte de Querétaro. rotativo.com.mx

El conjunto fue posible gracias a la generosidad de coleccionistas privados e instituciones que prestaron obras para articular el recorrido.

El MAQRO suma esta apertura a la agenda cultural mundialista que la capital despliega entre conciertos, intervenciones a cielo abierto y arte público en vísperas del Mundial 2026.

Kuri González, quien en semanas recientes ha mantenido actividades públicas en materia de gobierno y proyección estatal, encabezó el corte de listón acompañado de funcionarios de la Secretaría de Cultura estatal.

La muestra se exhibe en el ex convento de San Agustín, sede del museo desde 1988, registrada en el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura federal como uno de los claustros barrocos más importantes de América.





Manuel Lomelí, autor de "Lomelius: la Pintura Eterna", muestra inaugurada este viernes en el Museo de Arte de Querétaro.

Lomelí dialoga con los maestros del barroco desde el oficio contemporáneo

El planteamiento de "Lomelius: la Pintura Eterna" propone que la pintura, lejos de ser un lenguaje superado, conserva la capacidad de ser acontecimiento.

Lomelí trabaja con géneros tradicionales —retrato, bodegón, escena mitológica— y los lleva al presente conservando la materia, el oficio y la lentitud del taller. El propio título de la muestra remite al artista en latín, una toma de posición que enmarca todo el recorrido bajo la idea de permanencia.

La curaduría reúne obras prestadas por coleccionistas privados e instituciones cuyos nombres específicos no fueron precisados durante la ceremonia inaugural.

Tampoco se anunció la fecha de cierre de la exposición ni el calendario de actividades paralelas que suelen acompañar este tipo de muestras en el MAQRO. La Secretaría de Cultura del Estado, que opera el museo, no detalló presupuesto destinado al montaje ni proyección de visitantes esperados.





Manuel Lomelí, autor de "Lomelius: la Pintura Eterna", muestra inaugurada este viernes en el Museo de Arte de Querétaro. rotativo.com.mx

¿Qué propone la pintura de Manuel Lomelí?

El conjunto reunido en "Lomelius" plantea que la pintura clásica y barroca, la mitología, el retrato, el bodegón y la cultura material de los antiguos talleres operan como un conocimiento vivo que es interrogado y renovado desde la sensibilidad contemporánea. Es decir: no se trata de reproducir el pasado, sino de hacerlo dialogar con la mirada de hoy.

El MAQRO se ubica en Ignacio Allende Sur 14, Centro Histórico de Querétaro, en el ex convento de San Agustín. El recinto abre de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas con entrada libre.

El museo no ha emitido postura sobre la duración total de la muestra ni sobre el programa de actividades complementarias.