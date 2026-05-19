Centro Histórico de Querétaro se vuelve galería futbolera rumbo al Mundial

Querétaro, 19 de mayo de 2026. — Dieciséis balones intervenidos por artistas locales y veinte días de exhibición a cielo abierto. Esa es la apuesta cultural que la Secretaría municipal de Cultura monta en Plaza de Armas y el andador 5 de Mayo del Centro Histórico de la capital queretana entre el 19 de mayo y el 7 de junio bajo el nombre "Querétaro: La Capital de la cultura futbolera", una intervención urbana que enlaza el primer cuadro de la ciudad con la cuenta regresiva al Mundial 2026.
La exposición puede recorrerse a pie entre Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno del Estado, y el andador 5 de Mayo, eje peatonal entre el Jardín Zenea y la zona de bares y restaurantes del Centro Histórico.
La muestra se inserta en el calendario mundialista que la capital ha ido construyendo desde finales del año pasado, cuando se anunció el FanFest mundialista y se confirmaron actividades culturales y deportivas previas al torneo.
El andador 5 de Mayo se suma como segundo polígono de la galería a cielo abierto rumbo al Mundial 2026 en la capital queretana. rotativo.com.mx
Las piezas, instaladas en dos puntos de máxima afluencia peatonal del Centro Histórico, fueron trabajadas de forma individual y colectiva por creadores queretanos.
La intervención cruza técnicas heterogéneas y propone, según el planteamiento curatorial del municipio, una lectura del futbol como archivo emocional y memoria colectiva más allá del juego.
Técnicas, balones y autores: el detalle de "La Capital de la cultura futbolera" en el Centro Histórico
Las técnicas aplicadas a los 16 balones van del aerosol y la pintura acrílica al óleo y la escultura. El listado oficial entregado por la dependencia incluye estas obras y autores:
Pieza
Autor
Técnica
Atlachinolli
Luis Sánchez
Esmalte acrílico en aerosol y pintura acrílica
Postal Queretana
Malu Olguín
Pintura vinílica
Postales de México: lo que fue, lo que puede ser
Arturo Eduardo Munguía Sánchez
Mixta: acrílico y aerosol
Afición en éxtasis
Roberto Menchaca "Bobe"
Esmalte acrílico
Equilibrio en juego
Arturo López Padilla / Pinacoteca 1983 + Colectivo Tentakulo
Acrílico con barniz automotriz
Jugamos Juntos
Jorge Luis Moreno Balandra
Acrílico
El sueño está entre polvo
Diego Afro / Diego Alejandro Cruz García
Mixta: airbrush, esmalte y perla automotriz
Latido mexicano
Fermín La Calaca
Aerosol
Quantum
Michel Iniestra de la Riva
Acrílico y aerosol
Juego Ancestral
Geraldine Cortés
Mixta: acrílico, óleo, aerosol
El milagro del juego
Anna Ushkova
Escultura intervenida con milagritos exvoto
Unidos por una pasión
Gabriela Acosta
Acrílico
¿Qué es el fútbol?
Diego Mtz Peña
Óleo
Coreografía del polvo
Festival Sinestésico ft. Estudio de Arte Tlacote / Anima Sola
Acrílica
Tranquilo Mundial
Tranquilo
Mixta
Entre lo posible y lo justo
Gofe
Aerosol
Fuente: Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro, comunicado del 19 de mayo de 2026.
El andador 5 de Mayo se suma como segundo polígono de la galería a cielo abierto rumbo al Mundial 2026 en la capital queretana. rotativo.com.mx
¿Quién organiza la exposición y cómo se conecta con el calendario mundialista?
La Secretaría de Cultura municipal coordina el montaje en los dos polígonos del primer cuadro. La dependencia no precisó horarios específicos de exhibición, presupuesto destinado al montaje ni la proyección de visitantes esperados durante las tres semanas de la muestra.
El planteamiento curatorial del municipio convoca al espectador a leer el futbol como archivo emocional que une, define y narra identidades.
El andador 5 de Mayo se suma como segundo polígono de la galería a cielo abierto rumbo al Mundial 2026 en la capital queretana. rotativo.com.mx
La exposición se suma a una programación mundialista que la capital ha articulado entre conciertos, transmisiones masivas, gastronomía y arte público, y que tendrá como punto siguiente la Zona Fest del Corregidora del 11 de junio al 19 de julio.
A diferencia de 1986, cuando Querétaro fue sede de partidos del Mundial de México, la programación actual incorpora actividades culturales a cielo abierto como parte del calendario rumbo a 2026.
El primer cuadro vuelve a ser eje del evento, esta vez con un componente artístico de calle como pieza inaugural del ciclo cultural mundialista.