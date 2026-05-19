Centro Histórico de Querétaro se vuelve galería futbolera rumbo al Mundial

Dieciséis artistas locales intervienen balones con aerosol, óleo, acrílico y escultura en Plaza de Armas y el andador 5 de Mayo.

Balones intervenidos por artistas locales en Plaza de Armas del Centro Histórico de Querétaro durante exposición mundialista

El andador 5 de Mayo se suma como segundo polígono de la galería a cielo abierto rumbo al Mundial 2026 en la capital queretana.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de mayo de 2026. — Dieciséis balones intervenidos por artistas locales y veinte días de exhibición a cielo abierto. Esa es la apuesta cultural que la Secretaría municipal de Cultura monta en Plaza de Armas y el andador 5 de Mayo del Centro Histórico de la capital queretana entre el 19 de mayo y el 7 de junio bajo el nombre "Querétaro: La Capital de la cultura futbolera", una intervención urbana que enlaza el primer cuadro de la ciudad con la cuenta regresiva al Mundial 2026.

La exposición puede recorrerse a pie entre Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno del Estado, y el andador 5 de Mayo, eje peatonal entre el Jardín Zenea y la zona de bares y restaurantes del Centro Histórico.

La muestra se inserta en el calendario mundialista que la capital ha ido construyendo desde finales del año pasado, cuando se anunció el FanFest mundialista y se confirmaron actividades culturales y deportivas previas al torneo.

Balones intervenidos por artistas locales en Plaza de Armas del Centro Hist\u00f3rico de Quer\u00e9taro durante exposici\u00f3n mundialista El andador 5 de Mayo se suma como segundo polígono de la galería a cielo abierto rumbo al Mundial 2026 en la capital queretana. rotativo.com.mx

Las piezas, instaladas en dos puntos de máxima afluencia peatonal del Centro Histórico, fueron trabajadas de forma individual y colectiva por creadores queretanos.

La intervención cruza técnicas heterogéneas y propone, según el planteamiento curatorial del municipio, una lectura del futbol como archivo emocional y memoria colectiva más allá del juego.

Técnicas, balones y autores: el detalle de "La Capital de la cultura futbolera" en el Centro Histórico

Las técnicas aplicadas a los 16 balones van del aerosol y la pintura acrílica al óleo y la escultura. El listado oficial entregado por la dependencia incluye estas obras y autores:

Pieza

Autor

Técnica

Atlachinolli

Luis Sánchez

Esmalte acrílico en aerosol y pintura acrílica

Postal Queretana

Malu Olguín

Pintura vinílica

Postales de México: lo que fue, lo que puede ser

Arturo Eduardo Munguía Sánchez

Mixta: acrílico y aerosol

Afición en éxtasis

Roberto Menchaca "Bobe"

Esmalte acrílico

Equilibrio en juego

Arturo López Padilla / Pinacoteca 1983 + Colectivo Tentakulo

Acrílico con barniz automotriz

Jugamos Juntos

Jorge Luis Moreno Balandra

Acrílico

El sueño está entre polvo

Diego Afro / Diego Alejandro Cruz García

Mixta: airbrush, esmalte y perla automotriz

Latido mexicano

Fermín La Calaca

Aerosol

Quantum

Michel Iniestra de la Riva

Acrílico y aerosol

Juego Ancestral

Geraldine Cortés

Mixta: acrílico, óleo, aerosol

El milagro del juego

Anna Ushkova

Escultura intervenida con milagritos exvoto

Unidos por una pasión

Gabriela Acosta

Acrílico

¿Qué es el fútbol?

Diego Mtz Peña

Óleo

Coreografía del polvo

Festival Sinestésico ft. Estudio de Arte Tlacote / Anima Sola

Acrílica

Tranquilo Mundial

Tranquilo

Mixta

Entre lo posible y lo justo

Gofe

Aerosol

Fuente: Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro, comunicado del 19 de mayo de 2026.


Balones intervenidos por artistas locales en Plaza de Armas del Centro Hist\u00f3rico de Quer\u00e9taro durante exposici\u00f3n mundialista El andador 5 de Mayo se suma como segundo polígono de la galería a cielo abierto rumbo al Mundial 2026 en la capital queretana. rotativo.com.mx

¿Quién organiza la exposición y cómo se conecta con el calendario mundialista?

La Secretaría de Cultura municipal coordina el montaje en los dos polígonos del primer cuadro. La dependencia no precisó horarios específicos de exhibición, presupuesto destinado al montaje ni la proyección de visitantes esperados durante las tres semanas de la muestra.

El planteamiento curatorial del municipio convoca al espectador a leer el futbol como archivo emocional que une, define y narra identidades.

Balones intervenidos por artistas locales en Plaza de Armas del Centro Hist\u00f3rico de Quer\u00e9taro durante exposici\u00f3n mundialista El andador 5 de Mayo se suma como segundo polígono de la galería a cielo abierto rumbo al Mundial 2026 en la capital queretana. rotativo.com.mx

La exposición se suma a una programación mundialista que la capital ha articulado entre conciertos, transmisiones masivas, gastronomía y arte público, y que tendrá como punto siguiente la Zona Fest del Corregidora del 11 de junio al 19 de julio.

A diferencia de 1986, cuando Querétaro fue sede de partidos del Mundial de México, la programación actual incorpora actividades culturales a cielo abierto como parte del calendario rumbo a 2026.

El primer cuadro vuelve a ser eje del evento, esta vez con un componente artístico de calle como pieza inaugural del ciclo cultural mundialista.

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