Centro Histórico de Querétaro se vuelve galería futbolera rumbo al Mundial

Querétaro, 19 de mayo de 2026. — Dieciséis balones intervenidos por artistas locales y veinte días de exhibición a cielo abierto. Esa es la apuesta cultural que la Secretaría municipal de Cultura monta en Plaza de Armas y el andador 5 de Mayo del Centro Histórico de la capital queretana entre el 19 de mayo y el 7 de junio bajo el nombre "Querétaro: La Capital de la cultura futbolera", una intervención urbana que enlaza el primer cuadro de la ciudad con la cuenta regresiva al Mundial 2026.

La exposición puede recorrerse a pie entre Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno del Estado, y el andador 5 de Mayo, eje peatonal entre el Jardín Zenea y la zona de bares y restaurantes del Centro Histórico.

La muestra se inserta en el calendario mundialista que la capital ha ido construyendo desde finales del año pasado, cuando se anunció el FanFest mundialista y se confirmaron actividades culturales y deportivas previas al torneo.

El andador 5 de Mayo se suma como segundo polígono de la galería a cielo abierto rumbo al Mundial 2026 en la capital queretana. rotativo.com.mx

Las piezas, instaladas en dos puntos de máxima afluencia peatonal del Centro Histórico, fueron trabajadas de forma individual y colectiva por creadores queretanos.

La intervención cruza técnicas heterogéneas y propone, según el planteamiento curatorial del municipio, una lectura del futbol como archivo emocional y memoria colectiva más allá del juego.

Técnicas, balones y autores: el detalle de "La Capital de la cultura futbolera" en el Centro Histórico

Las técnicas aplicadas a los 16 balones van del aerosol y la pintura acrílica al óleo y la escultura. El listado oficial entregado por la dependencia incluye estas obras y autores:

Pieza Autor Técnica Atlachinolli Luis Sánchez Esmalte acrílico en aerosol y pintura acrílica Postal Queretana Malu Olguín Pintura vinílica Postales de México: lo que fue, lo que puede ser Arturo Eduardo Munguía Sánchez Mixta: acrílico y aerosol Afición en éxtasis Roberto Menchaca "Bobe" Esmalte acrílico Equilibrio en juego Arturo López Padilla / Pinacoteca 1983 + Colectivo Tentakulo Acrílico con barniz automotriz Jugamos Juntos Jorge Luis Moreno Balandra Acrílico El sueño está entre polvo Diego Afro / Diego Alejandro Cruz García Mixta: airbrush, esmalte y perla automotriz Latido mexicano Fermín La Calaca Aerosol Quantum Michel Iniestra de la Riva Acrílico y aerosol Juego Ancestral Geraldine Cortés Mixta: acrílico, óleo, aerosol El milagro del juego Anna Ushkova Escultura intervenida con milagritos exvoto Unidos por una pasión Gabriela Acosta Acrílico ¿Qué es el fútbol? Diego Mtz Peña Óleo Coreografía del polvo Festival Sinestésico ft. Estudio de Arte Tlacote / Anima Sola Acrílica Tranquilo Mundial Tranquilo Mixta Entre lo posible y lo justo Gofe Aerosol

Fuente: Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro, comunicado del 19 de mayo de 2026.





El andador 5 de Mayo se suma como segundo polígono de la galería a cielo abierto rumbo al Mundial 2026 en la capital queretana. rotativo.com.mx

¿Quién organiza la exposición y cómo se conecta con el calendario mundialista?

La Secretaría de Cultura municipal coordina el montaje en los dos polígonos del primer cuadro. La dependencia no precisó horarios específicos de exhibición, presupuesto destinado al montaje ni la proyección de visitantes esperados durante las tres semanas de la muestra.

El planteamiento curatorial del municipio convoca al espectador a leer el futbol como archivo emocional que une, define y narra identidades.

El andador 5 de Mayo se suma como segundo polígono de la galería a cielo abierto rumbo al Mundial 2026 en la capital queretana. rotativo.com.mx

La exposición se suma a una programación mundialista que la capital ha articulado entre conciertos, transmisiones masivas, gastronomía y arte público, y que tendrá como punto siguiente la Zona Fest del Corregidora del 11 de junio al 19 de julio.

A diferencia de 1986, cuando Querétaro fue sede de partidos del Mundial de México, la programación actual incorpora actividades culturales a cielo abierto como parte del calendario rumbo a 2026.

El primer cuadro vuelve a ser eje del evento, esta vez con un componente artístico de calle como pieza inaugural del ciclo cultural mundialista.