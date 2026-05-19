A 23 días del Mundial, el Tri afina lista con regreso de Ochoa y Edson

Sin definir todavía el sexto Mundial de Guillermo Ochoa ni la última plaza de medio campo.

Javier Aguirre dirige entrenamiento de Selección Mexicana en CAR previo al Mundial 2026

Javier Aguirre encabeza la concentración del Tri en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF rumbo al Mundial 2026.

Foto: Selección Nacional de México.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 19, 2026
Mariana Torres García

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México, 19 de mayo de 2026. —Veintitrés días. Esa es la cuenta regresiva para el partido inaugural de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 ante Sudáfrica, programado para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Javier Aguirre encara la fase final de la concentración del Tri en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol con cuatro europeos ya integrados al grupo, una pelea de medio campo todavía abierta y la presión de definir la nómina antes del 2 de junio, fecha límite que impone la FIFA.

Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Mateo Chávez y Jorge Sánchez son los cuatro jugadores que militan en Europa que ya reportaron al CAR. El portero del AVS Futebol se perfila a vivir su sexto Mundial, lo que lo colocaría como el primer futbolista en la historia del torneo en alcanzar esa cifra. Aguirre no ha confirmado a Ochoa como portero titular, pero su llegada al CAR sin cuestionamientos del cuerpo técnico apunta hacia su inclusión.

"Las decisiones difíciles van a tomarse al final, cuando todos los muchachos estén en la cancha", declaró Aguirre en conferencia de prensa la semana anterior. La frase admite que el técnico mantiene en evaluación a los últimos tres o cuatro lugares de la nómina, particularmente en medio campo y delantera.

La disputa en medio campo y la duda Berterame vs Giménez

La pelea más cerrada de la convocatoria mexicana al Mundial 2026 es la de Marcel Ruiz y Luis Chávez por el último lugar de medio campo. Ambos vienen de lesiones musculares en los últimos meses, y el cuerpo técnico monitorea con minucia el desempeño físico en los entrenamientos. En delantera, Germán Berterame llega con mejor presente futbolístico que Santiago Giménez, pero el atacante del AC Milan mantiene peso comercial y experiencia europea como argumentos.

PosiciónConfirmadosEn disputa
PorteroOchoa, Malagón, Acevedo
DefensaVásquez, Araujo, Montes, Sánchez, Chávez
MedioEdson Álvarez, Carlos Rodríguez, LainezMarcel Ruiz, Luis Chávez
DelanteroRaúl Jiménez, Hirving Lozano, QuiñonesBerterame, Giménez

México disputará dos amistosos previos al Mundial. El primero será contra Ghana el sábado 30 de mayo en el Rose Bowl de Pasadena; el segundo, ante Australia el jueves 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, según el calendario oficial publicado por la Federación Mexicana de Futbol.

¿Cuándo juega México en el Mundial 2026?

El Tri debuta el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México a las 13:00 horas. El segundo partido es el 18 de junio ante República de Corea en el Estadio Guadalajara a las 19:00 horas. El tercer partido del Grupo A es el 24 de junio contra Chequia en el Estadio Ciudad de México a las 19:00 horas. México llega a esta Copa del Mundo como anfitrión y aspira a igualar o superar su mejor actuación histórica de 1986, cuando alcanzó los Cuartos de Final como local.

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