Relevan a Ángel Rangel en Seguridad de Corregidora

Corregidora, Querétaro, 18 de mayo de 2026. — Horas después de que el gobierno municipal de San Juan del Río relevara a Orlando Chávez Landaverde al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal sanjuanense, el ayuntamiento de Corregidora removió a Ángel Rangel Nieves, quien ocupaba la titularidad de seguridad municipal por segunda ocasión en su trayectoria.

El relevo, anunciado mediante el comunicado 115/2026 de la administración encabezada por el presidente municipal Josué Guerrero, designa al Policía Primero Adrián Arturo Arroyo Pedraza como encargado de despacho.

El gobierno municipal corregidorense atribuyó la salida a razones personales y proyectos profesionales que Rangel Nieves habría puesto a consideración del alcalde mediante una solicitud de separación.

La administración reconoció a Rangel como uno de los referentes de seguridad pública del estado y subrayó su trayectoria en favor de las familias del municipio, aunque el boletín no precisó motivos profesionales específicos, plazos del proceso ni fecha estimada para nombrar titularidad definitiva.

Los dos relevos del mismo día impactan en paralelo las dos fronteras críticas de seguridad del estado. San Juan del Río opera el frente operativo en los límites con Hidalgo y el Estado de México, mientras Corregidora atiende el flanco que colinda con Guanajuato y Michoacán: las dos rutas interestatales que las corporaciones federales y estatales reconocen como zonas recurrentes de tránsito delictivo en territorio queretano.

Con esta salida, Rangel Nieves cierra la cuarta titularidad municipal de seguridad pública en su carrera —dos al frente de la SSPM de Corregidora y dos al frente de la SSPM de San Juan del Río—, un patrón sin paralelo entre los mandos municipales activos del estado.

Rangel y Chávez, los dos exsecretarios desplazados este lunes, comparten una misma genealogía institucional: ambos provienen de la antigua Policía Judicial de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Adrián Arroyo asume el despacho de la SSPM de Corregidora

La designación de Arroyo Pedraza, hasta ahora Director Operativo de la corporación, fue presentada por el ayuntamiento como una decisión que privilegia continuidad institucional, conocimiento operativo interno y experiencia.

El comunicado no detalla si la encomienda es transitoria o si la administración alista terna para titularidad definitiva, ni el calendario operativo del relevo.

El gobierno municipal tampoco precisó si la salida del exsecretario fue notificada en sesión de cabildo o resuelta directamente desde la Presidencia Municipal.

Corregidora opera dentro del Grupo de Coordinación Estatal de Seguridad (GCES), espacio donde los titulares municipales sesionan con las corporaciones federales y estatales para definir estrategia regional.

El relevo simultáneo de los dos mandos municipales que cubren las fronteras interestatales del territorio queretano impacta esa mesa de coordinación, sin que los ayuntamientos involucrados hayan explicitado vínculo entre ambos movimientos.

¿Qué cargos previos ocupó Ángel Rangel Nieves antes de regresar a Corregidora?

Antes de asumir por segunda ocasión la SSPM corregidorense en la administración de Josué Guerrero, Rangel Nieves fue dos veces titular de la SSPM de San Juan del Río. La primera ingresó al cargo en abril de 2019, durante la administración de Guillermo Vega, y se separó en diciembre de 2020 para iniciar trámite de jubilación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado.

En septiembre de 2021 fue invitado por Roberto Cabrera Valencia, alcalde sanjuanense electo en ese momento, a regresar a la dependencia municipal. Su trayectoria incluye además el paso por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana estatal y la Coordinación Regional de la Policía Investigadora Ministerial de la entonces Procuraduría queretana.

El gobierno municipal no precisó si Rangel Nieves se reubicará en alguna posición dentro de la estructura estatal de seguridad ni si su salida está vinculada al reacomodo registrado en San Juan del Río horas antes.

Hasta el momento, las administraciones municipales involucradas no han establecido relación pública entre ambos relevos.