Relevan a Ángel Rangel en Seguridad de Corregidora

Adrián Arroyo Pedraza asume el despacho; era el segundo periodo de Rangel al frente de la SSPM corregidorense.

Relevo de Ángel Rangel Nieves en la SSPM de Corregidora, Querétaro

Adrián Arturo Arroyo Pedraza, anterior Director Operativo de la SSPM, asume como encargado de despacho de la corporación corregidorense.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Corregidora, Querétaro, 18 de mayo de 2026. — Horas después de que el gobierno municipal de San Juan del Río relevara a Orlando Chávez Landaverde al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal sanjuanense, el ayuntamiento de Corregidora removió a Ángel Rangel Nieves, quien ocupaba la titularidad de seguridad municipal por segunda ocasión en su trayectoria.

El relevo, anunciado mediante el comunicado 115/2026 de la administración encabezada por el presidente municipal Josué Guerrero, designa al Policía Primero Adrián Arturo Arroyo Pedraza como encargado de despacho.

El gobierno municipal corregidorense atribuyó la salida a razones personales y proyectos profesionales que Rangel Nieves habría puesto a consideración del alcalde mediante una solicitud de separación.

La administración reconoció a Rangel como uno de los referentes de seguridad pública del estado y subrayó su trayectoria en favor de las familias del municipio, aunque el boletín no precisó motivos profesionales específicos, plazos del proceso ni fecha estimada para nombrar titularidad definitiva.

Los dos relevos del mismo día impactan en paralelo las dos fronteras críticas de seguridad del estado. San Juan del Río opera el frente operativo en los límites con Hidalgo y el Estado de México, mientras Corregidora atiende el flanco que colinda con Guanajuato y Michoacán: las dos rutas interestatales que las corporaciones federales y estatales reconocen como zonas recurrentes de tránsito delictivo en territorio queretano.

Con esta salida, Rangel Nieves cierra la cuarta titularidad municipal de seguridad pública en su carrera —dos al frente de la SSPM de Corregidora y dos al frente de la SSPM de San Juan del Río—, un patrón sin paralelo entre los mandos municipales activos del estado.

Rangel y Chávez, los dos exsecretarios desplazados este lunes, comparten una misma genealogía institucional: ambos provienen de la antigua Policía Judicial de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Adrián Arroyo asume el despacho de la SSPM de Corregidora

La designación de Arroyo Pedraza, hasta ahora Director Operativo de la corporación, fue presentada por el ayuntamiento como una decisión que privilegia continuidad institucional, conocimiento operativo interno y experiencia.

El comunicado no detalla si la encomienda es transitoria o si la administración alista terna para titularidad definitiva, ni el calendario operativo del relevo.

El gobierno municipal tampoco precisó si la salida del exsecretario fue notificada en sesión de cabildo o resuelta directamente desde la Presidencia Municipal.

Corregidora opera dentro del Grupo de Coordinación Estatal de Seguridad (GCES), espacio donde los titulares municipales sesionan con las corporaciones federales y estatales para definir estrategia regional.

El relevo simultáneo de los dos mandos municipales que cubren las fronteras interestatales del territorio queretano impacta esa mesa de coordinación, sin que los ayuntamientos involucrados hayan explicitado vínculo entre ambos movimientos.

¿Qué cargos previos ocupó Ángel Rangel Nieves antes de regresar a Corregidora?

Antes de asumir por segunda ocasión la SSPM corregidorense en la administración de Josué Guerrero, Rangel Nieves fue dos veces titular de la SSPM de San Juan del Río. La primera ingresó al cargo en abril de 2019, durante la administración de Guillermo Vega, y se separó en diciembre de 2020 para iniciar trámite de jubilación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado.

En septiembre de 2021 fue invitado por Roberto Cabrera Valencia, alcalde sanjuanense electo en ese momento, a regresar a la dependencia municipal. Su trayectoria incluye además el paso por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana estatal y la Coordinación Regional de la Policía Investigadora Ministerial de la entonces Procuraduría queretana.

El gobierno municipal no precisó si Rangel Nieves se reubicará en alguna posición dentro de la estructura estatal de seguridad ni si su salida está vinculada al reacomodo registrado en San Juan del Río horas antes.

Hasta el momento, las administraciones municipales involucradas no han establecido relación pública entre ambos relevos.

gobiernoseguridadchepe guerrerocorregidora

Reciente

Roberto Cabrera Valencia durante el retorno del programa Miércoles a Santa Matilde, San Juan del Río, con plática de prevención del delito
San Juan del Río

Cabrera retoma compromisos en Santa Matilde

El alcalde sanjuanense dio seguimiento al Diálogo Ciudadano del 11 de marzo con rehabilitación de cancha y jornada de salud; el municipio no precisó cuántos vecinos fueron atendidos.

Felifer Macías Olvera respalda al senador Agustín Dorantes Lámbarri durante conferencia en Querétaro capital, mayo 2026
Política

Felifer defiende a Dorantes por sirvienta

El alcalde apeló a la "empatía y sensibilidad" del senador panista que dijo que ser presidente municipal era ser "la sirvienta" de la capital.

Operativo municipal suspende fiesta clandestina con menores en Peñuelas, Querétaro capital, mayo 2026
Querétaro

200 menores en fiesta clandestina en Peñuelas

Felifer Macías reporta dos eventos suspendidos en mayo con detenidos remitidos a juzgado cívico; la administración no precisó cuántos adultos fueron procesados penalmente.

Felifer Macías Olvera durante conferencia sobre personas en situación de calle en Querétaro capital, mayo 2026
Querétaro

300 personas en situación de calle reubicadas en QRO

Felifer Macías reporta más de 300 atenciones a personas en situación de calle; el alcalde no presentó cifra comparativa con la administración anterior.