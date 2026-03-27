Invertirán en tecnología y armas para la policía de San Juan del Río

La corporación recibió 50 armas largas y 25 chalecos balísticos como parte de la estrategia municipal.

Elementos de la policía municipal de San Juan del Río reciben equipamiento de seguridad pública en 2026

Armas largas y chalecos balísticos entregados a la SSPM como parte del plan de fortalecimiento policial en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 27 de marzo de 2026. — Cincuenta armas largas, 25 chalecos balísticos y herrajes de identificación llegaron a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) como parte de un plan de fortalecimiento que incluye la compra de tecnología nueva, mantenimiento del sistema de videovigilancia y la renovación del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) durante 2026, informó el titular de la dependencia, Orlando Chávez Landaverde.

La inversión se suma a los 39.7 millones de pesos que el municipio destinó en diciembre pasado a la entrega de 15 patrullas tipo pickup, 46 chalecos balísticos, más de mil 600 piezas de uniformes y 78 computadoras para la corporación.

En enero, el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia anunció que solo el contrato de mantenimiento de videovigilancia en 2026 alcanzará los 17 millones de pesos, con el objetivo de garantizar la operación al cien por ciento de las cámaras municipales integradas al sistema estatal y al CQC.

Chávez Landaverde detalló que las acciones buscan reducir los tiempos de respuesta ante emergencias y mejorar el monitoreo en la ciudad.

El C4 de San Juan del Río fue modernizado por última vez en septiembre de 2023, cuando se actualizaron los sistemas de almacenamiento remoto y los equipos de monitoreo que habían quedado obsoletos. La renovación anunciada para este año representaría la segunda actualización en menos de tres años.

Reclutamiento policial y condiciones salariales en San Juan del Río

La SSPM opera actualmente con 288 elementos, cifra que prácticamente no ha variado respecto a los aproximadamente 300 que reportaba la corporación en marzo de 2025.

Chávez Landaverde señaló que los incrementos salariales autorizados por el ayuntamiento buscan atraer nuevos aspirantes, aunque no precisó el monto del aumento ni la meta de reclutamiento para el año.

La convocatoria para cadetes permanece abierta en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado. El funcionario indicó que se mantienen gestiones con el gobierno estatal para incrementar el número de patrullas en circulación.

¿Cómo opera la coordinación de seguridad en San Juan del Río?

Las labores de vigilancia se realizan de manera conjunta con Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la policía estatal, esquema que la propia dependencia ha señalado como factor de la baja incidencia en la zona limítrofe con Hidalgo.

Queda pendiente conocer el presupuesto específico destinado a la compra de tecnología y la renovación del C4, así como el calendario de ejecución. Al momento de la redacción, la SSPM no detalló montos ni plazos para estas inversiones.

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