San Juan del Río, 23 de marzo de 2026. — La incidencia delictiva en la zona fronteriza de San Juan del Río con el estado de Hidalgo registra una tendencia a la baja, sin focos rojos identificados en ninguna comunidad del municipio.
Así lo aseguró el secretario de Seguridad Pública, Orlando Chávez Landaverde, al responder el cuestionamiento de Rotativo sobre la situación de seguridad en Cazadero —comunidad limítrofe con Hidalgo y una de las más pobladas de la zona oriente y sur del municipio— durante la conferencia de presentación del operativo de Semana Santa.
El secretario atribuyó los bajos índices a la coordinación permanente con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) y la policía estatal, esquema que ha permitido disuadir la presencia de personas con intención de cometer delitos en esa franja territorial.
La respuesta de Chávez Landaverde llegó tras señalamientos concretos: Rotativo documentó que en recorridos habituales por la zona —tres o cuatro veces por semana— no se ha observado patrullaje de la policía municipal en Cazadero, con presencia esporádica únicamente de la GN.
El secretario no refutó la observación directamente, pero sostuvo que la estrategia de disuasión no requiere presencia permanente y visible: "sin tener una presencia exagerada, tendremos acciones inmediatas en caso de que llegara a suceder algo", señaló.
Cazadero sin operativo especial pese a su ubicación fronteriza
La comunidad de Cazadero no tendrá un operativo extraordinario durante Semana Santa, confirmó Chávez Landaverde. El alcalde Roberto Cabrera Valencia respaldó esa postura al describir a Cazadero como una comunidad tranquila, con buena cultura de denuncia, y la segunda más poblada de la zona oriente y sur del municipio después de Paso de Mata.
Ambos funcionarios coincidieron en que si los organizadores deciden retomar el viacrucis —ausente desde hace aproximadamente una década— el municipio está listo para brindar el acompañamiento y la seguridad necesarios.
¿Cuál es el delito más frecuente en San Juan del Río?
Según el propio secretario, la incidencia delictiva en el municipio está dominada por casos de violencia familiar, no por delitos de alto impacto.
Esa caracterización contrasta con la percepción de inseguridad que rodea a las comunidades fronterizas con Hidalgo, donde la cercanía con rutas de tránsito interestatal genera inquietud entre los habitantes.
La mesa regional de paz —instancia de coordinación que reúne a los responsables de seguridad de San Juan del Río, Tequisquiapan, Escobedo y Amealco, además de las corporaciones federales y estatales— es, según Chávez Landaverde, el mecanismo que sostiene la estabilidad de toda la región. "Eso ha permitido que tengamos una región completamente segura", afirmó.