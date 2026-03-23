Incidencia delictiva a la baja en la frontera de San Juan del Río con Hidalgo, según Seguridad Pública

Secretario Orlando Chávez Landaverde descarta focos rojos en zona limítrofe con Hidalgo y atribuye los bajos índices a la coordinación con Ejército, GN y policía estatal.

Comunidad de Cazadero en la zona fronteriza de San Juan del Río con Hidalgo, Querétaro, área de cobertura del operativo de Semana Santa 2026

El secretario de Seguridad Pública, Orlando Chávez Landaverde, descartó focos rojos en la zona fronteriza con Hidalgo y atribuyó la baja incidencia delictiva a la coordinación con Ejército, GN y policía estatal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 23 de marzo de 2026. — La incidencia delictiva en la zona fronteriza de San Juan del Río con el estado de Hidalgo registra una tendencia a la baja, sin focos rojos identificados en ninguna comunidad del municipio.

Así lo aseguró el secretario de Seguridad Pública, Orlando Chávez Landaverde, al responder el cuestionamiento de Rotativo sobre la situación de seguridad en Cazadero —comunidad limítrofe con Hidalgo y una de las más pobladas de la zona oriente y sur del municipio— durante la conferencia de presentación del operativo de Semana Santa.

El secretario atribuyó los bajos índices a la coordinación permanente con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) y la policía estatal, esquema que ha permitido disuadir la presencia de personas con intención de cometer delitos en esa franja territorial.

La respuesta de Chávez Landaverde llegó tras señalamientos concretos: Rotativo documentó que en recorridos habituales por la zona —tres o cuatro veces por semana— no se ha observado patrullaje de la policía municipal en Cazadero, con presencia esporádica únicamente de la GN.

El secretario no refutó la observación directamente, pero sostuvo que la estrategia de disuasión no requiere presencia permanente y visible: "sin tener una presencia exagerada, tendremos acciones inmediatas en caso de que llegara a suceder algo", señaló.

Cazadero sin operativo especial pese a su ubicación fronteriza

La comunidad de Cazadero no tendrá un operativo extraordinario durante Semana Santa, confirmó Chávez Landaverde. El alcalde Roberto Cabrera Valencia respaldó esa postura al describir a Cazadero como una comunidad tranquila, con buena cultura de denuncia, y la segunda más poblada de la zona oriente y sur del municipio después de Paso de Mata.

Ambos funcionarios coincidieron en que si los organizadores deciden retomar el viacrucis —ausente desde hace aproximadamente una década— el municipio está listo para brindar el acompañamiento y la seguridad necesarios.

¿Cuál es el delito más frecuente en San Juan del Río?

Según el propio secretario, la incidencia delictiva en el municipio está dominada por casos de violencia familiar, no por delitos de alto impacto.

Esa caracterización contrasta con la percepción de inseguridad que rodea a las comunidades fronterizas con Hidalgo, donde la cercanía con rutas de tránsito interestatal genera inquietud entre los habitantes.

La mesa regional de paz —instancia de coordinación que reúne a los responsables de seguridad de San Juan del Río, Tequisquiapan, Escobedo y Amealco, además de las corporaciones federales y estatales— es, según Chávez Landaverde, el mecanismo que sostiene la estabilidad de toda la región. "Eso ha permitido que tengamos una región completamente segura", afirmó.

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