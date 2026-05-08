Operación Goya en Colima: 5 detenidos del CJNG y un estadounidense

Mesa de Coordinación capturó cinco objetivos; entre ellos, un estadounidense con orden de extradición de California.

Operación Goya en Colima detiene a "El Chucky" del CJNG y a sicario estadounidense durante operativo coordinado

Lorenzo "N", alias "El Chucky", presunto jefe de plaza del CJNG, capturado en el Puerto de Manzanillo durante Operación Goya.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 08, 2026
Mariana Torres García

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México, 8 de mayo de 2026. —Las autoridades de Colima detuvieron a Lorenzo "N", alias "El Chucky", presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo simultáneo en el Puerto de Manzanillo y la zona conurbada de Colima que dejó cinco capturados, entre ellos un sicario estadounidense con orden de extradición vigente en California por tráfico de drogas y lavado de dinero.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad denominó el despliegue Operación Goya y lo informó el 7 de mayo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, había anunciado el 19 de abril la desactivación de la denominada Célula Cobra del CJNG, identificada como uno de los brazos operativos del cártel en la entidad.

La captura de El Chucky se inscribe en la misma línea de inteligencia y profundiza la fractura del CJNG que se aceleró tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes en febrero pasado.

La detención principal ocurrió en el Puerto de Manzanillo, donde fue capturado Lorenzo "N", a quien las autoridades atribuyen extorsión, homicidios, tráfico de drogas y corrupción de aduanas.

Los otros cuatro objetivos fueron asegurados de forma simultánea en la zona conurbada de Colima: Juan "N", presunto autor material del homicidio de un policía estatal; Guillermo "N", vinculado al asesinato de otro elemento estatal; Adrián "N", detenido por robo calificado a comercios; y Alex "N", de nacionalidad estadounidense.

Sobre Alex "N", apodado El Gringo Jomi, pesa una orden de extradición girada en California por tráfico de drogas y lavado de dinero. En territorio mexicano operaba como sicario y distribuidor para una facción del cártel asentada en Jalisco, según el reporte oficial.

La detención de un operador con causa abierta en Estados Unidos se suma al patrón de captura de mandos del CJNG registrado durante 2026.

Operación Goya consolida coordinación federal y estatal

En el operativo participaron de manera coordinada la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Secretaría de Marina, la SSPC estatal, la Fiscalía General del Estado de Colima y la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Esa misma arquitectura intermunicipal e interestatal sustentó los operativos contra Los Lavadora, célula afín al CJNG capturada en Querétaro en enero pasado.

¿Cómo opera el CJNG en Colima?

Colima ha figurado como uno de los corredores estratégicos del cártel por la presencia del Puerto de Manzanillo, principal punto de ingreso de precursores químicos para producción de metanfetamina y fentanilo en el Pacífico mexicano.

La célula desarticulada en abril, denominada Cobra, fue identificada por las autoridades estatales como una de las estructuras operativas del cártel en la entidad y vinculada al asesinato de un policía y seis personas más.

Los cinco detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente, que en las próximas horas definirá la audiencia inicial de control.

La orden de extradición que pesa sobre Alex "N" deberá ser activada por la Fiscalía General de la República en coordinación con autoridades estadounidenses, conforme al tratado bilateral vigente.

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