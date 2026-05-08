Vadhir Derbez niega abuso y acusa extorsión por 350 mil dólares

El hijo de Eugenio Derbez presentó contradenuncia ante la FEMDO por extorsión.

Vadhir Derbez en programa De Primera Mano niega denuncia por abuso sexual y acusa extorsión por 350 mil dólares, CDMX 2026

Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez, ofreció su versión sobre el caso ante medios el 7 de mayo de 2026.

Foto: Vadhir Derbez.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 08, 2026
Mariana Torres García

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México, 8 de mayo de 2026. —Vadhir Derbez negó este miércoles haber abusado sexualmente de una modelo estadounidense de 19 años y acusó un intento de extorsión por 350 mil dólares antes de que la denuncia llegara a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

El actor y cantante, hijo de Eugenio Derbez, compareció en el programa De Primera Mano acompañado de su equipo legal y presentó contradenuncia por el delito de extorsión ante la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO).

La denuncia fue presentada el 2 de abril de 2026, mismo día en que —según el documento de 333 páginas reportado por publicaciones nacionales— habría ocurrido la presunta agresión durante la grabación de un videoclip en una locación del barrio de Coyoacán.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha emitido postura sobre el caso ni ha confirmado la existencia de orden de aprehensión contra el cantante.

Según la carpeta de investigación, los hechos habrían sucedido el último de cuatro días de rodaje iniciados el 3 de marzo en la locación conocida como "Bola El Papi". La modelo —cuyo nombre se reserva por tratarse de víctima de delito sexual— relató que el cantante, quien previamente renunció al apellido Derbez, la habría llevado a un camerino donde, sin su consentimiento, la besó e inició contacto físico. La fiscalía capitalina activó protocolos de evaluación ginecológica y psicológica.

Hasta ahí, la versión que llegó a la fiscalía. La del cantante, otra.

Acompañado del abogado Enrique González Casanova, el intérprete aseguró tener grabaciones y testigos para desmentir la denuncia. "No entendía el nivel de terror que te meten", dijo Derbez al referirse a los mensajes que afirmó haber recibido por WhatsApp e Instagram durante semanas previas al estallido mediático.

Su defensa sostuvo que los presuntos extorsionadores condicionaron su silencio al pago millonario y sugirieron pedir auxilio económico a Eugenio Derbez.

Fiscalía CDMX mantiene la investigación abierta

Hasta este 7 de mayo, la defensa del cantante aseguró que su cliente no ha sido notificado oficialmente sobre la denuncia. La FEMDO recibió por su parte la imputación cruzada por extorsión, según informaron sus abogados.

Mientras la investigación avanza, ninguna de las dos versiones —ni la de la denunciante ni la del cantante— ha sido validada por autoridad judicial. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha emitido postura sobre los señalamientos vertidos.

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