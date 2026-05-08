60 mil ARMY agotan el Estadio GNP en regreso de BTS a México

El septeto surcoreano abrió la gira ARIRANG con escenario 360 y dos horas de show ante el ARMY mexicano.

Concierto de BTS en Estadio GNP Seguros con más de 60 mil ARMY, gira ARIRANG, Ciudad de México 7 de mayo 2026

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook abren la gira ARIRANG en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Foto: IG/ BTS.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 08, 2026
Mariana Torres García

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México, 8 de mayo de 2026. —Más de 60 mil personas. Esa fue la cifra que el ARMY mexicano aportó al Estadio GNP Seguros la noche de este jueves para presenciar el primer concierto de BTS en la Ciudad de México tras nueve años de ausencia como septeto.

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook abrieron así las tres fechas de la gira ARIRANG programadas en la capital para los días 7, 9 y 10 de mayo, ante un recinto teñido de morado.

La presentación arrancó a las 8:15 de la noche y se extendió cerca de dos horas con un repertorio que combinó cortes del nuevo álbum ARIRANG, regresos sorpresivos y mensajes en español.

La banda llegó al recinto un día después de saludar desde el balcón de Palacio Nacional a unas 50 mil personas que llenaron el Zócalo capitalino, en un encuentro con Sheinbaum que generó tanto entusiasmo como reproches dentro del propio fandom.

El show abrió con "Hooligan", "Run BTS" y "Aliens". Entre las primeras frases dirigidas al público en español, los integrantes lanzaron "Están listos para saltar con nosotros y encenderlo" minutos después de pisar el escenario circular dispuesto al centro del estadio. A lo largo de la velada interpretaron temas como "Swim", parte del nuevo material discográfico, así como las sorpresas "Boy in Luv" y "So What", esta última pedida durante semanas mediante carteles en gradas.

La Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco CDMX) calculó en 107 millones de dólares la derrama económica que dejarán las tres presentaciones en la capital, considerando hospedaje, alimentos, transporte y consumo en el perímetro del estadio.

La reventa se disparó: boletos cuyo precio original más alto correspondía a zonas platino y VIP llegaron a comercializarse por arriba de los 40 mil pesos. En enero, 1.1 millones de fans intentaron hacerse de los 150 mil boletos disponibles para las tres fechas.

Sheinbaum confirma regreso de BTS para 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó en su conferencia matutina del 7 de mayo que el grupo regresará al país durante 2027, tras el encuentro privado sostenido el día anterior en Palacio Nacional.

El anuncio sumó una capa más al fenómeno cultural que dejó a la Ciudad de México con cuatro días de fiebre morada, color identitario del fandom. BTS retomará el escenario del GNP este sábado 9 y domingo 10 de mayo para cerrar el tramo mexicano del ARIRANG World Tour.

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