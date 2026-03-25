BTS vuelve a pisar escenario en Estados Unidos tras cuatro años con show exclusivo en Nueva York

El septeto surcoreano presentó canciones de su nuevo álbum ARIRANG ante mil fans seleccionados por Spotify en el Pier 17 de Manhattan.

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Los siete integrantes de BTS durante el evento SWIMSIDE en el Pier 17 de Manhattan, su primer show en EUA en cuatro años.

Foto: IG/BTS.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Mar 25, 2026
Mariana Torres García

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México, 25 de marzo de 2026. — Cuatro años sin pisar un escenario en Estados Unidos como grupo completo. Ese fue el paréntesis que BTS cerró el domingo pasado en el Pier 17 de Manhattan, con vista al East River y al puente de Brooklyn, durante un evento organizado por Spotify que reunió a mil fans seleccionados por la plataforma con base en su historial de reproducciones.

El show, bautizado como Spotify x BTS: SWIMSIDE, funcionó como antesala de una gira mundial de 79 fechas que incluye tres presentaciones en la Ciudad de México los días 7, 9 y 10 de mayo.

La última vez que los siete integrantes — RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook — se presentaron juntos en suelo estadounidense fue durante la serie Permission to Dance en Las Vegas, en 2022, ante más de 40 mil personas por noche.

Después vino la pausa: cada uno cumplió el servicio militar obligatorio en Corea del Sur y desarrolló proyectos individuales.

Los últimos miembros completaron su servicio en junio de 2025, lo que abrió la puerta al reencuentro creativo que derivó en ARIRANG, su quinto álbum de estudio, lanzado el 20 de marzo.

El disco vendió cerca de cuatro millones de copias durante su primer día en el mercado, según cifras de HYBE, la empresa matriz del grupo. Sin embargo, la euforia comercial del lanzamiento contrastó con una señal inesperada desde Seúl: el concierto gratuito del 21 de marzo en la plaza Gwanghwamun, frente al Palacio Gyeongbokgung, atrajo a unas 104 mil personas, menos de la mitad de las 250 mil que se proyectaban.

Las acciones de HYBE cayeron casi 15% el lunes siguiente y tocaron su nivel más bajo en cuatro meses.

La gira mundial de BTS pasará por Ciudad de México en mayo

El ARIRANG World Tour arrancará el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur, y recorrerá 34 ciudades entre 2026 y 2027. En Norteamérica, las 41 fechas agotaron un total de 2.4 millones de entradas a principios de marzo.

Además de las tres funciones en la capital mexicana, el itinerario latinoamericano contempla Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y São Paulo entre octubre y noviembre.

En el show de Nueva York, el septeto interpretó temas del nuevo álbum como "Swim", "Normal" y "Fya". RM agradeció el momento ante los fans: el líder del grupo señaló que volver a estar los siete frente a ARMY después de tanto tiempo era lo más valioso de la noche.

¿BTS puede recuperar su dominio en el K-pop tras la pausa?

Durante los años de ausencia, el panorama del K-pop se transformó. Grupos como Seventeen y NewJeans captaron buena parte de la audiencia global que BTS había consolidado.

El regreso del septeto pone a prueba si su base de fans mantiene la capacidad de movilización que los convirtió en el acto más taquillero del género.

Las cifras de venta del álbum sugieren que sí; la asistencia en Seúl y la caída bursátil de HYBE plantean matices que el mercado seguirá evaluando conforme avance la gira.

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