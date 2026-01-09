San Juan del Río recibe 5 patrullas y equipo táctico policial

El gobernador Mauricio Kuri entregó cinco patrullas, 100 chalecos balísticos y equipo táctico al municipio como parte de una inversión estatal de 155 millones de pesos.

Entrega de patrullas y equipo táctico a policía municipal de San Juan del Río por gobierno de Querétaro.

Ene 09, 2026
San Juan del Río, 9 de enero de 2026. — El gobierno estatal entregó cinco patrullas, 100 chalecos balísticos y equipo táctico a la policía municipal de San Juan del Río como parte de un programa que destinó 155 millones de pesos para fortalecer la seguridad en los 18 municipios de Querétaro.

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la entrega de 85 unidades vehiculares y equipamiento policial en el Querétaro Centro de Congresos, informó el gobierno de San Juan del Río.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia recibió el equipamiento junto con oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Las cinco nuevas patrullas se suman a las 15 unidades que entregó el gobierno municipal a la corporación policial el 8 de diciembre de 2025, fortaleciendo la seguridad en San Juan del Río.

La inversión de 155 millones de pesos beneficia a las corporaciones policiales estatal y municipales con el objetivo de reforzar la cobertura y presencia policial en la entidad, explicó el mandatario estatal durante el acto protocolario.

"La seguridad es una prioridad, la tranquilidad de las familias se cuida", aseguró Kuri González. El gobernador destacó que la estrategia de seguridad en Querétaro facilita un ambiente de paz y oportunidades con mejores policías para defender la tranquilidad ciudadana.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, enfatizó que la entrega de equipamiento resulta de una voluntad política firme y sostenida.

La dependencia estatal informó que la seguridad representa una inversión prioritaria para el desarrollo, la estabilidad y la paz social que refuerza la confianza de la ciudadanía sanjuanense.

