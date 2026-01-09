San Juan del Río, 9 de enero de 2026. — El Sistema DIF municipal organizó una celebración del Día de Reyes en el Barrio de la Cruz con actividades recreativas y convivencia familiar.

Gina Sánchez Barrios, presidenta del organismo asistencial en San Juan del Río, encabezó el festejo que reunió a decenas de familias de la comunidad, informó la dependencia municipal.

Familias del Barrio de la Cruz participan en actividades recreativas organizadas por el DIF municipal. Foto: DIF Municipal San Juan del Río.

La celebración incluyó actividades de convivencia comunitaria en San Juan del Río que fortalecen el tejido social en las distintas comunidades del municipio.

La subdelegada del Barrio de la Cruz, Chuy Velázquez González, coordinó la logística del evento con vecinos de la demarcación.

Las autoridades municipales promovieron la participación ciudadana mediante programas del DIF San Juan del Río que benefician a familias de colonias y barrios tradicionales del municipio.

"Qué bonita tarde compartimos en el Barrio de la Cruz, llena de alegría y cercanía", aseguró la funcionaria municipal. El festejo forma parte de la estrategia #SanJuanMejorEnFamilia que impulsa la convivencia y cohesión social en las comunidades sanJuanenses.

La subdelegada del Barrio de la Cruz agradeció el apoyo institucional para realizar actividades que fortalecen la identidad comunitaria en una de las demarcaciones tradicionales de San Juan del Río.