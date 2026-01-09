Vega Guerrero llama a fortalecer trabajo en equipo con ciudadanos durante 2026

El diputado local destacó la importancia de mantener cercanía con la población queretana para atender sus necesidades y consolidar proyectos legislativos en beneficio de las comunidades.

Guillermo Vega Guerrero, diputado local de Querétaro, durante actividades de vinculación ciudadana.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 09, 2026
San Juan del Río, 9 de enero de 2026. — El diputado local Guillermo Vega Guerrero convocó a impulsar un trabajo cercano y coordinado con la ciudadanía queretana durante 2026.

El legislador priorizará la participación comunitaria como eje de su agenda legislativa y enfatizó que la vinculación directa con los habitantes del estado fortalece las acciones del Congreso local, informó a través de sus redes sociales oficiales.

El legislador queretano reiteró su compromiso de mantener canales de comunicación abiertos con distintos sectores de la población para identificar necesidades prioritarias en materia de servicios públicos, seguridad y desarrollo social.

Las gestiones buscan traducirse en iniciativas legislativas que respondan a problemáticas reales de las comunidades.

"Vamos por un 2026 de mucha cercanía y trabajo en equipo con la ciudadanía", aseguró Vega Guerrero.

El diputado aprovechó las festividades del Día de Reyes para interactuar con familias queretanas y conocer de primera mano sus inquietudes sobre la gestión pública estatal.

La estrategia de vinculación ciudadana del legislador contempla recorridos por colonias, reuniones con organizaciones civiles y foros de consulta sobre temas de interés público.

Estas acciones complementan el trabajo legislativo que se desarrolla en comisiones y en el pleno del Congreso estatal.

Organizaciones vecinales reconocieron la apertura de legisladores locales para escuchar propuestas ciudadanas y pidieron que los acuerdos alcanzados se concreten en acciones legislativas tangibles durante los próximos meses.

