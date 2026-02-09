Comunidades de San Juan del Río tendrán parques con programa Mitad Tú, Mitad Yo

El Granjeno y Puerta de Alegrías, sin espacios de recreación en décadas, recibirán sus primeras áreas dignas.

Terreno comunitario donde se construirá el primer parque en El Granjeno, San Juan del Río, programa Mitad Tú Mitad Yo

Gina Sánchez Barrios, presidenta del DIF municipal de San Juan del Río, durante la presentación del programa Mitad Tú, Mitad Yo.

San Juan del Río, 9 de febrero de 2026. —Dos comunidades rurales de San Juan del Río contarán por primera vez en su historia con parques y áreas de esparcimiento gracias al programa Mitad Tú, Mitad Yo, impulsado por el DIF municipal.

El Granjeno y Puerta de Alegrías, ubicadas en la periferia del municipio y catalogadas como zonas de alta vulnerabilidad, carecen actualmente de mobiliario urbano, espacios recreativos e infraestructura básica para las familias que residen en ellas. Las obras arrancarán en las próximas semanas con participación directa de los vecinos.

La presidenta del DIF municipal, Gina Sánchez Barrios, informó que ambas localidades fueron seleccionadas por su grado de marginación y la ausencia total de infraestructura para el esparcimiento.

Se trata de comunidades alejadas de la zona centro, colindantes con otros municipios, donde históricamente no se han ejecutado proyectos de este tipo.

El programa contempla que las propias familias colaboren en la construcción, un esquema que no se había implementado antes en San Juan del Río.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia describió las condiciones del terreno en El Granjeno, donde el único punto de reunión comunitario carece de cualquier equipamiento.

"No hay mobiliario urbano, no hay nada", señaló al referirse al espacio ubicado frente a la escuela de la localidad, donde apenas se distingue un cimiento abandonado.

Parques en comunidades sin infraestructura en San Juan del Río

Cabrera Valencia precisó que la falta de obra pública en estas zonas responde a que sus calles son ejidales y están clasificadas como derechos de paso, lo que impide intervenciones directas del gobierno municipal.

Sin embargo, el programa Mitad Tú, Mitad Yo permite sortear esa limitación al trabajar en terrenos comunitarios con la colaboración vecinal, sin necesidad de regularización ante el Registro Agrario Nacional.

Ambas comunidades se encuentran en la zona temporalera del municipio, fuera del Distrito de Riego 023, lo que las hace especialmente vulnerables a las condiciones climáticas.

A esa fragilidad económica se suma la carencia de servicios urbanos básicos: calles de tierra, sin pavimentación y sin acceso a lugares de recreación.

El funcionario subrayó que la iniciativa del DIF representa un modelo replicable para las 83 comunidades rurales de San Juan del Río que enfrentan condiciones similares de rezago.

El DIF municipal opera con un equipo de aproximadamente 140 personas que atienden a la totalidad de las familias del municipio.

Sánchez Barrios adelantó que las visitas comunitarias se intensificarán los miércoles y viernes como parte del acercamiento previo al arranque de los trabajos de construcción de los parques.

