Quinto acceso vial en zona oriente de San Juan del Río arrancará en 2026

Presidenta Sheinbaum anunció la obra el 5 de febrero de 2025 para la zona industrial y habitacional más saturada.

Zona oriente de San Juan del Río donde se construirá el quinto acceso vehicular en dirección a la Ciudad de México

La zona oriente concentra la mayor actividad industrial y habitacional de San Juan del Río.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 06, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 6 de febrero de 2026. — La zona oriente de San Juan del Río, donde se concentra la mayor densidad industrial, habitacional y comercial del municipio, contará con un quinto acceso vehicular en dirección a la Ciudad de México que conectará con las estaciones del tren de pasajeros.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció esta obra hace exactamente un año, el 5 de febrero de 2025.

El municipio carece actualmente de una salida directa hacia México desde su zona más poblada. La congestión vehicular en avenidas como Paseo Central y la carretera estatal 120 hacia Tequisquiapan se ha intensificado por el crecimiento acelerado de San Juan del Río, que pasó de 297 mil habitantes en el censo 2020 a cerca de 350 mil en la actualidad, según estimaciones municipales.

El nuevo acceso vial en la zona oriente de San Juan del Río busca desahogar la presión sobre las vialidades existentes.

Cabrera Valencia reconoció que esta infraestructura fue gestionada desde la administración del exgobernador Francisco Domínguez Servién, pero su alto costo la mantuvo a nivel de proyecto durante años.

"Son obras que son un sueño, muy costosas y solo estaban a nivel de planeación", señaló el presidente municipal, quien calificó el anuncio presidencial como un avance determinante.

Conectividad del quinto acceso con el tren de pasajeros en San Juan del Río

El nuevo acceso se vinculará con la infraestructura del tren de pasajeros México-Querétaro, lo que permitirá a los habitantes de la zona oriente contar con salida directa hacia la Ciudad de México tanto por carretera como por ferrocarril.

La zona alberga el parque industrial más grande del municipio y los desarrollos habitacionales con mayor población.

La obra forma parte del paquete de proyectos federales anunciados para 2026 en San Juan del Río, que incluye al menos 60 adecuaciones complementarias al tren y la construcción de la estación ferroviaria.

El alcalde sostuvo que el compromiso de la presidenta se ha cumplido en otros proyectos y confió en que este acceso se concrete durante el presente año.

El gobierno municipal trabaja en la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano para integrar los megaproyectos federales y estatales que transformarán la movilidad en la zona oriente, incluyendo estudios específicos de flujo vehicular y uso de suelo en comunidades que actualmente carecen de regulación territorial.

gobiernoobras publicasinfraestructuramovilidad

Reciente

Elenco y productor de Hermanos Coraje telenovela western de José Alberto Castro en primera junta de trabajo 2026
Espectáculos

Hermanos Coraje: nueva telenovela western de José Alberto Castro en 2026

Castro reúne a más de 18 actores y anuncia grabaciones en ranchos de Arizona.

Plato de alitas de pollo preparadas para consumo durante reunión del Super Bowl en hogares mexicanos
Deportes

Consumo de alitas crece 7.2% en semana del Super Bowl en México

Bachoco confirma que febrero se posiciona como segundo mes con mayores ventas de alitas en 2025.

Gráfica del Indicador de Confianza del Consumidor enero 2026 con serie desestacionalizada y tendencia-ciclo del INEGI
México

44 puntos: confianza del consumidor cae en enero de 2026

INEGI reporta descenso en los cinco componentes del indicador durante enero.

Reunión de trabajo entre el Fiscal General de Querétaro y la Fiscal General de la República sobre la estrategia Sinergia en Querétaro
Querétaro

Fiscal de Querétaro presenta resultados de Sinergia ante la FGR

Víctor Antonio De Jesús Hernández detalla remisiones de investigaciones y resultados operativos ante Ernestina Godoy Ramos.