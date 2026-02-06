San Juan del Río, 6 de febrero de 2026. — La zona oriente de San Juan del Río, donde se concentra la mayor densidad industrial, habitacional y comercial del municipio, contará con un quinto acceso vehicular en dirección a la Ciudad de México que conectará con las estaciones del tren de pasajeros.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció esta obra hace exactamente un año, el 5 de febrero de 2025.
El municipio carece actualmente de una salida directa hacia México desde su zona más poblada. La congestión vehicular en avenidas como Paseo Central y la carretera estatal 120 hacia Tequisquiapan se ha intensificado por el crecimiento acelerado de San Juan del Río, que pasó de 297 mil habitantes en el censo 2020 a cerca de 350 mil en la actualidad, según estimaciones municipales.
El nuevo acceso vial en la zona oriente de San Juan del Río busca desahogar la presión sobre las vialidades existentes.
Cabrera Valencia reconoció que esta infraestructura fue gestionada desde la administración del exgobernador Francisco Domínguez Servién, pero su alto costo la mantuvo a nivel de proyecto durante años.
"Son obras que son un sueño, muy costosas y solo estaban a nivel de planeación", señaló el presidente municipal, quien calificó el anuncio presidencial como un avance determinante.
Conectividad del quinto acceso con el tren de pasajeros en San Juan del Río
El nuevo acceso se vinculará con la infraestructura del tren de pasajeros México-Querétaro, lo que permitirá a los habitantes de la zona oriente contar con salida directa hacia la Ciudad de México tanto por carretera como por ferrocarril.
La zona alberga el parque industrial más grande del municipio y los desarrollos habitacionales con mayor población.
La obra forma parte del paquete de proyectos federales anunciados para 2026 en San Juan del Río, que incluye al menos 60 adecuaciones complementarias al tren y la construcción de la estación ferroviaria.
El alcalde sostuvo que el compromiso de la presidenta se ha cumplido en otros proyectos y confió en que este acceso se concrete durante el presente año.
El gobierno municipal trabaja en la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano para integrar los megaproyectos federales y estatales que transformarán la movilidad en la zona oriente, incluyendo estudios específicos de flujo vehicular y uso de suelo en comunidades que actualmente carecen de regulación territorial.