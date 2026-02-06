Huimilpan, 6 de febrero de 2026. —Un total de 300.3 toneladas de maíz para consumo humano fueron dispersadas a 935 productores y sus familias en Huimilpan como parte de un programa emergente del Gobierno del Estado.

Los beneficiarios perdieron cosechas en más de dos mil hectáreas de siembra de temporal por afectaciones climáticas, y el insumo busca garantizar su abasto alimentario durante cuatro meses mientras se reincorporan a las labores agrícolas.

El programa de entrega de maíz a productores en Huimilpan representa la segunda parada de una estrategia estatal que arrancó en San Juan del Río y que, según la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA), recorrerá los 18 municipios de Querétaro en las próximas semanas.

La dispersión de este grano busca evitar que las familias frenen su actividad productiva al destinar recursos propios a la compra de alimentos básicos.

El titular de la SEDEA, Rosendo Anaya Gutiérrez, informó que la autorización del programa provino directamente del gobernador para atender a los productores afectados.

Familias productoras de Huimilpan recibieron 300.3 toneladas de maíz para consumo humano como apoyo emergente estatal. rotativo.com.mx

"La siguiente semana nos vamos a otros municipios y así estaremos en todos lados", precisó el funcionario durante el evento de entrega en la cabecera municipal.

Anaya Gutiérrez detalló que el apoyo en especie permite a las familias optimizar sus gastos y concentrar esfuerzos en la reincorporación a las actividades agrícolas sin interrumpir el ciclo productivo.

Cada productor beneficiado recibió una dotación proporcional al grado de afectación registrado en sus parcelas de temporal.

Productores piden eficiencia en uso de recursos tras entrega de maíz en Huimilpan

Fermín Osorio, representante de los beneficiarios, agradeció el apoyo y llamó a sus compañeros a aprovechar el insumo con responsabilidad.

"Nos toca ser más eficientes y pensar en alternativas de cultivos", señaló, al tiempo que subrayó la necesidad de manejar con mayor cuidado los recursos naturales, particularmente el agua.

El presidente municipal de Huimilpan, Jairo Iván Morales, reconoció la cercanía del gobernador Mauricio Kuri con los productores de la demarcación y el respaldo sostenido al sector agropecuario de la región.

Las entregas continuarán la próxima semana en otros municipios hasta cubrir la totalidad del estado.