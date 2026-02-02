El Marqués, 2 de febrero de 2026.- Una campaña de esterilización gratuita para perros y gatos arrancó este febrero en El Marqués, impulsada por el Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA).

Las cirugías se realizarán durante todo el mes con cita previa en las instalaciones del organismo, ubicadas sobre la Carretera 500 km 9.5, en la zona de La Griega. Para agendar, los interesados deben comunicarse al teléfono 442 238 84 00, extensión 2111, donde recibirán los requisitos previos al procedimiento quirúrgico.

La campaña busca reducir la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle en El Marqués. rotativo.com.mx

La iniciativa, denominada "Esteriliza con amor, prevención con responsabilidad", busca reducir la sobrepoblación de animales domésticos y fomentar la tenencia responsable de mascotas entre los habitantes del municipio.

Autoridades del IMPA precisaron que esta es la primera etapa de una estrategia permanente: en los próximos meses se habilitarán nuevas sedes, fechas y horarios para llevar las cirugías a distintas zonas de El Marqués.

Requisitos para la esterilización gratuita en El Marqués

Entre la documentación indispensable, los solicitantes deberán presentar copia de su credencial de elector. Si la INE registra un domicilio fuera de El Marqués, será necesario anexar un comprobante de domicilio que acredite residencia dentro del municipio.

La atención durante febrero será exclusivamente en las instalaciones del IMPA, por lo que se recomienda agendar con anticipación.

La esterilización es un procedimiento que beneficia directamente la salud de los animales y contribuye a disminuir el abandono callejero. De acuerdo con el instituto, cada campaña permite atender a decenas de mascotas que de otro modo no tendrían acceso a este tipo de intervención veterinaria por su costo en clínicas particulares.

El IMPA adelantó que próximamente dará a conocer las sedes adicionales donde se extenderá el programa, con el objetivo de acercar el servicio a comunidades alejadas del punto actual de atención sobre la Carretera 500.