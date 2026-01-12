San Juan del Río entrega 16.7 mdp en apoyos al campo

El gobierno municipal y estatal benefician a más de 200 productores de 57 comunidades con el programa Producción Rural Municipalizado mediante esquema tripartita.

Entrega de apoyos agrícolas por 16.7 millones de pesos a productores de San Juan del Río Querétaro.

Entrega de apoyos agrícolas por 16.7 millones de pesos a productores de San Juan del Río Querétaro.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 12, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 12 de enero de 2026. — El gobierno municipal de San Juan del Río entregó apoyos por 16.7 millones de pesos a más de 200 productores agrícolas de 57 comunidades a través del programa Producción Rural Municipalizado.

La inversión beneficia la economía rural del municipio mediante un esquema tripartita entre el gobierno estatal, municipal y los propios productores, informó el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia durante el evento de entrega.

El secretario de Desarrollo Agropecuario del estado, Rosendo Anaya Ávila, destacó que en cuatro años de gobierno se han entregado más de 13 mil apoyos en San Juan del Río con una inversión acumulada superior a 217 millones de pesos.

La estrategia fortalece el sector agropecuario de San Juan del Río mediante herramientas, maquinaria agrícola, tecnificación y apoyos para temporaleros y ganaderos.

El productor Roque Osornio, representante de los beneficiarios, agradeció el respaldo del gobernador Mauricio Kuri González y del presidente municipal.

"Este programa ha marcado la diferencia, nos motiva a seguir adelante y nos permite producir mejor, ahorrar tiempo y recursos", expresó el productor durante su mensaje de agradecimiento ante las autoridades presentes.

El secretario municipal de Desarrollo Agropecuario, Adrián Miranda Bárcenas, explicó que el esquema tripartito permite potencializar los recursos mediante la participación conjunta de los tres niveles de gobierno y los productores.

El Ayuntamiento aprobó un millón de pesos adicionales en el presupuesto 2026 para fortalecer los programas de apoyo al campo.

Anaya Ávila anunció que se abrirán nuevas ventanillas de apoyo en los próximos meses y reiteró el compromiso del gobierno estatal de adaptar los programas a las necesidades específicas de cada productor.

"Los programas no deben diseñarse desde el escritorio, sino de acuerdo a lo que ustedes necesitan", sostuvo el funcionario estatal.

Cabrera Valencia destacó la importancia de preservar la tradición agrícola de San Juan del Río que se acerca a cumplir 500 años de historia.

El mandatario municipal agradeció al gobernador Kuri González por el respaldo permanente al sector primario del municipio.

gobiernosedeaagriculturaroberto cabrera

Reciente

Elementos de la Policía de Investigación del Delito participaron en las diligencias realizadas en tres municipios de Querétaro.
San Juan del Río

Fiscalía localiza cuerpo de mujer en canal de San Juan del Río

Personal ministerial y pericial halló el cuerpo sin vida en la comunidad de La Llave tras cateo en colonia La Rueda; la investigación se conduce con perspectiva de género.

Carlos Castro periodista asesinado Poza Rica Veracruz primer caso 2026 violencia contra prensa México.
México

Asesinan a periodista Carlos Castro en Veracruz; primer caso en 2026

El director de Código Norte Veracruz fue atacado a balazos en restaurante familiar de Poza Rica tras perder medidas de protección al salir del estado en 2024.

Jerome Powell presidente Reserva Federal enfrenta citaciones Departamento de Justicia por renovaciones edificios.
Internacional

Trump presiona a Jerome Powell con citaciones del Departamento de Justicia

El presidente de la Reserva Federal enfrenta citaciones relacionadas con renovaciones de edificios, en medio de tensiones por la política de tasas de interés.

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante la entrega oficial del aula reconstruida en la primaria Colosio Murrieta.
San Juan del Río

San Juan del Río entrega aula reconstruida con 900 mil pesos

El gobierno municipal invirtió 900 mil pesos en la reconstrucción del aula de la primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta que presentaba graves problemas estructurales.