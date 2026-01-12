San Juan del Río, 12 de enero de 2026. — El gobierno municipal de San Juan del Río entregó apoyos por 16.7 millones de pesos a más de 200 productores agrícolas de 57 comunidades a través del programa Producción Rural Municipalizado.
La inversión beneficia la economía rural del municipio mediante un esquema tripartita entre el gobierno estatal, municipal y los propios productores, informó el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia durante el evento de entrega.
El secretario de Desarrollo Agropecuario del estado, Rosendo Anaya Ávila, destacó que en cuatro años de gobierno se han entregado más de 13 mil apoyos en San Juan del Río con una inversión acumulada superior a 217 millones de pesos.
La estrategia fortalece el sector agropecuario de San Juan del Río mediante herramientas, maquinaria agrícola, tecnificación y apoyos para temporaleros y ganaderos.
El productor Roque Osornio, representante de los beneficiarios, agradeció el respaldo del gobernador Mauricio Kuri González y del presidente municipal.
"Este programa ha marcado la diferencia, nos motiva a seguir adelante y nos permite producir mejor, ahorrar tiempo y recursos", expresó el productor durante su mensaje de agradecimiento ante las autoridades presentes.
El secretario municipal de Desarrollo Agropecuario, Adrián Miranda Bárcenas, explicó que el esquema tripartito permite potencializar los recursos mediante la participación conjunta de los tres niveles de gobierno y los productores.
El Ayuntamiento aprobó un millón de pesos adicionales en el presupuesto 2026 para fortalecer los programas de apoyo al campo.
Anaya Ávila anunció que se abrirán nuevas ventanillas de apoyo en los próximos meses y reiteró el compromiso del gobierno estatal de adaptar los programas a las necesidades específicas de cada productor.
"Los programas no deben diseñarse desde el escritorio, sino de acuerdo a lo que ustedes necesitan", sostuvo el funcionario estatal.
Cabrera Valencia destacó la importancia de preservar la tradición agrícola de San Juan del Río que se acerca a cumplir 500 años de historia.
El mandatario municipal agradeció al gobernador Kuri González por el respaldo permanente al sector primario del municipio.