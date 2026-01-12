San Juan del Río, 12 de enero de 2026. — El gobierno municipal de San Juan del Río entregó oficialmente la reconstrucción de un aula en la escuela primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta con una inversión de 900 mil pesos.
La obra beneficia a estudiantes que durante dos años padecieron instalaciones con paredes de plástico, filtraciones severas y problemas de seguridad, informó el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia durante la ceremonia de entrega.
La secretaria de Educación Municipal, Édith Álvarez Flores, explicó que el aula original presentaba graves filtraciones de agua que impedían el desarrollo normal de clases. La reconstrucción incluyó cimentación, estructura de tabique, herrería, instalación eléctrica y acabados completos para garantizar un espacio seguro y funcional.
Regina Antonio Jiménez, alumna de sexto grado, describió las condiciones previas del salón durante su mensaje de agradecimiento.
"Las paredes eran de plástico y tenían agujeros, en época de lluvias parecía que llovía más dentro que afuera", relató la estudiante ante autoridades municipales y padres de familia de San Juan del Río.
El mandatario municipal destacó que el municipio cerró 2025 con una inversión educativa superior a 18 millones de pesos que incluyó nueve techumbres en diferentes planteles.
"Este año continuaremos con más acciones en educación para fortalecer las condiciones de nuestras escuelas", aseguró Cabrera Valencia.
El director Antonio Zúñiga agradeció al gobierno municipal por atender las peticiones de la comunidad escolar.
La alumna portavoz solicitó durante el evento mayor seguridad y apoyo continuo para el plantel, comprometiéndose en nombre de sus compañeros a cuidar la infraestructura educativa y mantener su esfuerzo académico.