Refuerzan operativos en San Juan del Río tras ejecución de comandante de la GN

Ejército, Guardia Nacional y policías estatales despliegan filtros en carreteras y brechas entre Huichapan y San Juan del Río tras el asesinato.

Elementos del Ejército mexicano y Guardia Nacional en operativo de revisión en carretera de San Juan del Río tras ejecución de comandante

Filtro de revisión vehicular instalado por la policía estatal de Querétaro en las inmediaciones de Puerta de Palmillas.

Foto: Martín García Chavero.
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 02, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 2 de febrero de 2026. —Elementos del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones policiales estatales y municipales reforzaron operativos de vigilancia en carreteras y brechas entre Huichapan, Hidalgo, y San Juan del Río, luego de que un grupo de hombres armados ejecutara a balazos a un comandante de la Guardia Nacional en esa zona limítrofe entre ambas entidades.

La presencia de corporaciones de los tres órdenes de gobierno se intensificó en brechas y caminos rurales de la zona limítrofe. Foto: Martín García Chavero.

Tres elementos más de la corporación federal fueron levantados durante el ataque y posteriormente abandonados en los límites del estado de Querétaro.

Los hechos ocurrieron en inmediaciones de Huichapan, municipio hidalguense colindante con San Juan del Río, y derivaron en un despliegue conjunto de los tres órdenes de gobierno. La policía estatal de Querétaro instaló un filtro de revisión vehicular y un punto de disuasión en la carretera Palmillas-Huichapan, a la altura de la comunidad de Puerta de Palmillas, dentro del territorio queretano.

La presencia de corporaciones de los tres órdenes de gobierno se intensificó en brechas y caminos rurales de la zona limítrofe. Foto: Martín García Chavero.

En tanto, la policía estatal de Hidalgo, la Guardia Nacional y el Ejército mexicano activaron operativos en la comunidad de Cazadero, también en San Juan del Río, donde mantienen recorridos y revisiones en brechas y caminos rurales que comunican ambos estados. El Ejército habilitó nuevamente un punto de presencia permanente en el kilómetro 63 de la carretera Huichapan-Palmillas.

Operativos de tres órdenes de gobierno en la zona limítrofe

La presencia de corporaciones de los tres órdenes de gobierno se intensificó en brechas y caminos rurales de la zona limítrofe. Foto: Martín García Chavero.

La policía municipal de Huichapan participa en los recorridos junto con corporaciones estatales y federales, con énfasis en tramos carreteros que históricamente han presentado incidencia delictiva. Los filtros incluyen revisión de vehículos en puntos estratégicos de la vialidad que conecta ambas entidades.

Los tres elementos de la Guardia Nacional que fueron levantados durante el ataque resultaron abandonados en territorio que colinda con Querétaro, en los límites entre Hidalgo y San Juan del Río. Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido un posicionamiento oficial detallado sobre las circunstancias del ataque ni sobre la identidad del comandante ejecutado.

La presencia de corporaciones de los tres órdenes de gobierno se intensificó en brechas y caminos rurales de la zona limítrofe. Foto: Martín García Chavero.

Se espera que los operativos de vigilancia se mantengan de manera indefinida en la zona, particularmente en las carreteras y comunidades rurales ubicadas en la franja limítrofe entre ambos estados.

