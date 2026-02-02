Querétaro — 2 de febrero de 2026. —Dos hombres identificados como "El Chore" y "El Marucho" fueron vinculados a proceso por homicidio calificado y robo calificado tras el asesinato de un conductor de transporte por aplicación ocurrido en abril de 2023.

Los imputados habrían solicitado el servicio como señuelo para emboscar al operador en la comunidad de La Estacada, delegación Santa Rosa Jáuregui, donde le dispararon con arma de fuego y se apoderaron de su vehículo. La autoridad judicial determinó prisión preventiva justificada para ambos.

El crimen ocurrió el 6 de abril de 2023 y permaneció bajo investigación durante casi tres años. Un tercer involucrado, José Gabriel "N", fue sentenciado en agosto de 2025 a 15 años de prisión tras aceptar su culpabilidad mediante procedimiento abreviado, lo que permitió avanzar en la identificación de los dos imputados restantes.

Según la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado, los tres sujetos solicitaron un servicio de transporte por aplicación y acordaron un punto de encuentro en La Estacada. Al arribar el conductor, fue atacado con un disparo de arma de fuego que le causó la muerte. Los agresores huyeron a bordo del vehículo de la víctima.

Personal especializado de la Fiscalía realizó diligencias ministeriales, periciales y policiales durante meses para establecer la probable intervención de "El Chore" y "El Marucho" en los hechos. La institución precisó que las labores de inteligencia e investigación fueron determinantes para lograr la identificación de los imputados y solicitar las órdenes correspondientes.

Prisión preventiva justificada por homicidio de conductor de app en Querétaro

En audiencia, el juez de control resolvió vincular a proceso a ambos hombres por los delitos de homicidio calificado y robo calificado. La autoridad judicial consideró procedente la prisión preventiva justificada, dada la gravedad de los cargos. Se fijó un plazo de investigación complementaria durante el cual la Fiscalía continuará con las diligencias de esclarecimiento necesarias.

La sentencia de 15 años impuesta a José Gabriel "N" incluyó pago de multa, reparación del daño a los familiares de la víctima, suspensión de derechos civiles y políticos, además de amonestación privada. El sentenciado se acogió al procedimiento abreviado, lo que implica que admitió su participación en el homicidio del conductor de transporte por aplicación.

El caso pone de relieve los riesgos que enfrentan operadores de plataformas de transporte en la entidad. La Fiscalía informó que mantendrá abiertas las líneas de investigación para el total esclarecimiento de los hechos y la eventual obtención de sentencias condenatorias contra los dos imputados en prisión preventiva.