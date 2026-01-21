Querétaro, 21 de enero de 2026. - El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, Braulio Guerra Urbiola, informó que hasta el momento no existe ninguna solicitud formal por parte de la Fiscalía General del Estado relacionada con el homicidio ocurrido el pasado fin de semana en un centro nocturno.

El funcionario señaló que la investigación continúa en manos de la Fiscalía y será esta instancia la que determine, una vez concluidos los actos de investigación, si procede alguna acción ante la autoridad judicial.

El magistrado aclaró que por ahora el Poder Judicial no ha recibido requerimientos ni solicitudes de órdenes de cateo u otro tipo de información relacionada con el caso del homicidio en el establecimiento nocturno que fue suspendido tras los hechos.

Guerra Urbiola precisó que las autoridades ministeriales se encuentran aún en la etapa de investigación, por lo que no hay intervención judicial hasta que se formalicen las actuaciones correspondientes.

"Entendemos que todavía la Fiscalía está realizando investigaciones, y bueno, pues ya en el momento que tenga que proceder, Fiscalía actuará frente a la autoridad judicial, pero en este momento está en la cancha de Fiscalía", indicó el presidente del Tribunal Superior de Justicia durante sus declaraciones a medios de comunicación.

Tribunal respeta proceso de investigación ministerial

Guerra Urbiola señaló que el Tribunal Superior de Justicia se mantiene respetuoso del proceso y atento a lo que determine la Fiscalía General del Estado en la investigación.

El magistrado reiteró que el Poder Judicial actúa únicamente cuando existen solicitudes formales presentadas conforme a la ley, respetando las atribuciones de cada instancia en el proceso de investigación y procuración de justicia.

Asimismo, subrayó que una vez que la Fiscalía integre la carpeta de investigación y determine lo que procede, será la autoridad judicial la que conozca del caso y actúe conforme al marco legal establecido.

El funcionario enfatizó que el debido proceso judicial en Querétaro requiere que cada autoridad cumpla con sus atribuciones específicas en el momento correspondiente del procedimiento.

El magistrado reiteró que el Poder Judicial no puede adelantar opiniones ni intervenir mientras las investigaciones continúen en curso, con el objetivo de garantizar el debido proceso y el respeto a las atribuciones de cada instancia.

Guerra Urbiola confirmó que el Tribunal permanecerá atento a cualquier solicitud formal que presente la Fiscalía una vez que concluya la fase de investigación ministerial del homicidio ocurrido en el centro nocturno.