Querétaro, 19 de enero de 2026. — El centro nocturno Könor, donde el pasado fin de semana se registró un homicidio, contaba con cámaras de reconocimiento biométrico en funcionamiento, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Iovan Elías Pérez Hernández.

La información recabada por este sistema fue entregada de manera inmediata a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, instancia responsable de la investigación y de dar a conocer los avances del caso, precisó el funcionario estatal.

El titular de la dependencia explicó que el material obtenido resultó relevante para el proceso de investigación. "Nos dieron información bastante positiva, se puso a disposición de la fiscalía general del estado, tienen conocimiento, se compartió de manera inmediata", aseguró Pérez Hernández.

El funcionario reiteró que será la autoridad ministerial quien determine el alcance y utilidad del material dentro de la carpeta de investigación correspondiente.

"Por ser un tema que está en desarrollo y en proceso de investigación habrá que esperar a que den la resolución", sostuvo el secretario de Seguridad Ciudadana.

Pérez Hernández destacó que hasta el momento 52 establecimientos comerciales ya realizaron el enlace para incorporar el software de reconocimiento facial promovido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El funcionario precisó que la implementación de esta herramienta depende de la decisión de cada negocio, ya que el software es proporcionado por la dependencia estatal sin costo.

Los establecimientos únicamente deben compartir la información generada por el sistema, explicó el titular de Seguridad Ciudadana.

Pérez Hernández indicó que este tipo de tecnologías forman parte de las acciones preventivas que buscan fortalecer la seguridad en espacios de alta concentración de personas en Querétaro.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro continúa con las investigaciones sobre el homicidio registrado en el centro nocturno Könor y será la instancia encargada de informar los avances oficiales del caso.