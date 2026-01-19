Centro nocturno Könor tenía cámaras biométricas activas en Querétaro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana entregó de inmediato la información recabada a la Fiscalía Estatal tras el homicidio registrado el pasado fin de semana en el establecimiento.

Iovan Elías Pérez Hernández secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro durante conferencia sobre cámaras biométricas en centro nocturno Könor

Iovan Elías Pérez Hernández, secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro, informó sobre la entrega de información a la Fiscalía Estatal.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Ene 19, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Querétaro, 19 de enero de 2026. — El centro nocturno Könor, donde el pasado fin de semana se registró un homicidio, contaba con cámaras de reconocimiento biométrico en funcionamiento, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Iovan Elías Pérez Hernández.

La información recabada por este sistema fue entregada de manera inmediata a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, instancia responsable de la investigación y de dar a conocer los avances del caso, precisó el funcionario estatal.

El titular de la dependencia explicó que el material obtenido resultó relevante para el proceso de investigación. "Nos dieron información bastante positiva, se puso a disposición de la fiscalía general del estado, tienen conocimiento, se compartió de manera inmediata", aseguró Pérez Hernández.

El funcionario reiteró que será la autoridad ministerial quien determine el alcance y utilidad del material dentro de la carpeta de investigación correspondiente.

"Por ser un tema que está en desarrollo y en proceso de investigación habrá que esperar a que den la resolución", sostuvo el secretario de Seguridad Ciudadana.

Pérez Hernández destacó que hasta el momento 52 establecimientos comerciales ya realizaron el enlace para incorporar el software de reconocimiento facial promovido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El funcionario precisó que la implementación de esta herramienta depende de la decisión de cada negocio, ya que el software es proporcionado por la dependencia estatal sin costo.

Los establecimientos únicamente deben compartir la información generada por el sistema, explicó el titular de Seguridad Ciudadana.

Pérez Hernández indicó que este tipo de tecnologías forman parte de las acciones preventivas que buscan fortalecer la seguridad en espacios de alta concentración de personas en Querétaro.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro continúa con las investigaciones sobre el homicidio registrado en el centro nocturno Könor y será la instancia encargada de informar los avances oficiales del caso.

gobiernoseguridadcriminalidadfiscalía

Reciente

Juan Luis Ferrusca Ortiz, secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, durante conferencia de prensa sobre querellas por daños a patrullas
Querétaro capital

Presentan querellas por daños a patrullas en Querétaro

El secretario de Seguridad Municipal confirmó que las denuncias se encuentran en trámite ante la Fiscalía Estatal tras afectaciones a vehículos policiales durante operativos recientes.

Fiscal General Víctor Antonio de Jesús Hernández anuncia creación de Unidad Especial antiextorsión en Querétaro
Editorial

Fiscalía de Querétaro presentará Unidad Especial antiextorsión el 21 de enero

El Fiscal General adelantó que el martes 21 de enero presentará iniciativa para crear unidad especializada en investigación y persecución de delitos de extorsión.

Guillermo Vega Guerrero, diputado presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, durante sesión donde se aprobó
Legislatura

Querétaro deroga delito de extorsión en Código Penal estatal

El Congreso aprobó por unanimidad derogar el artículo 198 del Código Penal para armonizar con la Ley General federal y combatir redes interestatales de extorsión.

Fiscal General Víctor Antonio de Jesús Hernández durante sesión legislativa sobre Plan Sinergia en Querétaro
Legislatura

Querétaro institucionaliza Plan Sinergia con récord de 1,800 cateos

El Congreso aprobó por unanimidad reformar la Ley de Seguridad estatal para reconocer Sinergia como instancia oficial tras reducir homicidios dolosos 30% en 2025.