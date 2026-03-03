México, 3 de marzo de 2026. —La casa de moda Perry Ellis conmemora 50 años de trayectoria con el lanzamiento de su colección Spring 2026, una propuesta que recupera la estética de sofisticación relajada que su fundador introdujo en 1976.
La campaña, desarrollada bajo la dirección creativa de Michael Mille, gira en torno al concepto Modern American Sophistication.
La firma fue creada por Perry Ellis (1940-1986), quien transformó los clásicos de la indumentaria deportiva al incorporar un enfoque moderno y accesible.
Su primera colección, Portfolio, le valió el reconocimiento como referente de la elegancia estadounidense durante las décadas de los 70 y 80.
La nueva propuesta destaca por texturas que aportan profundidad, siluetas amplias que retoman el llamado effortless style y una paleta de tonos neutros contrastados con azul intenso.
Mille, al frente de la dirección creativa desde 2024, precisó que la colección busca proyectar la herencia de la marca hacia una moda versátil diseñada para el hombre contemporáneo.
Tras el fallecimiento de Ellis en 1986, la firma continuó su expansión internacional bajo distintos directores creativos. A cinco décadas de su fundación, la marca reafirma su apuesta por piezas atemporales que equilibran tradición y modernidad.