Perry Ellis cumple 50 años con colección Spring 2026

Michael Mille dirige propuesta que retoma la estética relajada del fundador

Colección Spring 2026 de Perry Ellis en su 50 aniversario con siluetas relajadas y paleta orgánica

La colección Spring 2026 marca el 50 aniversario de Perry Ellis con una propuesta minimalista PIE 2: Texturas elevadas y siluetas amplias definen la nueva campaña de la casa de moda.

Por Diario Rotativo Mar 03, 2026
México, 3 de marzo de 2026. —La casa de moda Perry Ellis conmemora 50 años de trayectoria con el lanzamiento de su colección Spring 2026, una propuesta que recupera la estética de sofisticación relajada que su fundador introdujo en 1976.

La campaña, desarrollada bajo la dirección creativa de Michael Mille, gira en torno al concepto Modern American Sophistication.

La firma fue creada por Perry Ellis (1940-1986), quien transformó los clásicos de la indumentaria deportiva al incorporar un enfoque moderno y accesible.

Su primera colección, Portfolio, le valió el reconocimiento como referente de la elegancia estadounidense durante las décadas de los 70 y 80.

La nueva propuesta destaca por texturas que aportan profundidad, siluetas amplias que retoman el llamado effortless style y una paleta de tonos neutros contrastados con azul intenso.

Mille, al frente de la dirección creativa desde 2024, precisó que la colección busca proyectar la herencia de la marca hacia una moda versátil diseñada para el hombre contemporáneo.

Tras el fallecimiento de Ellis en 1986, la firma continuó su expansión internacional bajo distintos directores creativos. A cinco décadas de su fundación, la marca reafirma su apuesta por piezas atemporales que equilibran tradición y modernidad.

