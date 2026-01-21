San Juan del Río, 21 de enero de 2026. - La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) de San Juan del Río instalará macromedidores en nueve pozos del municipio entre el 21 de enero y el 6 de febrero.

Los trabajos generarán paros programados de cuatro horas por pozo que podrían afectar temporalmente el suministro de agua en algunas zonas de San Juan del Río.

El programa PRODDER 2025, desarrollado en conjunto con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), tiene como objetivo fortalecer el control y la eficiencia del sistema de agua potable, informó el director de JAPAM, Toño Pérez.

Los trabajos iniciaron este miércoles 21 de enero en los pozos 1A Betania a las nueve de la mañana y continuarán en el pozo 6 Arboledas a las ocho de la noche.

El jueves 22 de enero se intervendrá el pozo 3 Tecnológico desde las nueve de la mañana. El programa incluye la instalación de sistemas de medición en infraestructura hidráulica para optimizar la operación del recurso hídrico, explicó Pérez. Los macromedidores permitirán medir con precisión el caudal de agua extraída en cada pozo.

El martes 27 de enero se realizarán labores en los pozos 8 El Sitio y 14 El Carrizo, ambos a partir de las nueve de la mañana. Al día siguiente, miércoles 28 de enero, los trabajos continuarán en el pozo 38 La Rueda desde las nueve de la mañana.

El jueves 29 de enero se intervendrán los pozos 28 Cerro Gordo y 10 Magisterial. El organismo mantiene programas permanentes de mejora en servicios públicos para beneficiar a las familias sanjuanenses, destacó el funcionario.





Trabajos de instalación de macromedidores en pozos de agua potable. El programa operará del 21 de enero al 6 de febrero.

Calendario de intervenciones en febrero

El martes 3 de febrero se realizarán trabajos en el pozo 19 Granjas Banthí desde las nueve de la mañana. El viernes 6 de febrero concluirán las intervenciones en el pozo 46 Claustros del Río a partir del mismo horario.

Las acciones forman parte de proyectos de infraestructura hidráulica en Querétaro para cumplir con la normatividad vigente y permitir una gestión más eficiente del agua, aseguró Pérez.

La JAPAM mantendrá comunicación constante a través de sus canales oficiales Facebook: JAPAM San Juan del Río e Instagram: @japam_sjr para informar sobre cualquier ajuste en el calendario.

El organismo invita a los usuarios a tomar previsiones, almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del recurso durante los horarios señalados. Cada intervención durará aproximadamente cuatro horas por pozo.