Supervisa Felifer Macías rescate de Unidad Deportiva San Pablo

El gobierno destinó 16 millones de pesos para rehabilitar el campo de béisbol y modernizar instalaciones que beneficiarán a más de 100 mil personas en la Delegación Centro Histórico.

Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, durante la supervisión de obras en la Unidad Deportiva San Pablo en la Delegación Centro Histórico.

Por Diario Rotativo Ene 13, 2026
Querétaro, 13 de enero de 2026. — El presidente municipal Felifer Macías Olvera supervisó la rehabilitación del campo de béisbol en la Unidad Deportiva San Pablo, ubicada en la Delegación Centro Histórico de Querétaro.

El gobierno destinó 16 millones de pesos para transformar el espacio que se encontraba en deterioro y abandono, informó el alcalde durante el recorrido. La obra fortalece el acceso al deporte para más de 100 mil personas en Querétaro y avanza con un 95 por ciento de ejecución en coordinación con el gobierno estatal.

Las autoridades trabajan en la colocación de más de 5 mil 500 metros cuadrados de pasto sintético de alta calidad en el campo de béisbol, acción coordinada con el Instituto del Deporte del Estado de Querétaro (INDEREQ) que ya renovó el pasto sintético del campo de fútbol.

Campo de béisbol en proceso de rehabilitación en la Unidad Deportiva San Pablo. La inversión supera los 16 millones de pesos con avance del 95 por ciento.

El proyecto incluye rehabilitación del arcotecho, cancha de usos múltiples para básquetbol y fútbol, gradas, malla perimetral y modernización del sistema de luminarias.

"Estamos rescatando una unidad deportiva que estaba prácticamente en el abandono", explicó el mandatario municipal. El alcalde destacó que la modernización de las luminarias permitirá el uso adecuado del espacio durante horarios nocturnos, lo que amplía las oportunidades de activación física y convivencia familiar.

La obra beneficia a jóvenes, personas adultas mayores y familias que utilizan las instalaciones de la Delegación Centro Histórico, zona que concentra alta densidad poblacional en Querétaro.

El presidente municipal enfatizó que el trabajo conjunto con el gobierno estatal garantiza infraestructura deportiva de calidad mediante acciones coordinadas entre ambos órdenes de gobierno.

Las autoridades prevén concluir los trabajos en las próximas semanas para entregar el campo de béisbol completamente renovado, con lo que se consolida como una de las mejores instalaciones deportivas de la capital queretana.

