Fiscalía identifica a responsable de ataque en Bar Konör de Querétaro

El fiscal general Víctor Antonio de Jesús Hernández confirmó líneas de investigación sólidas y descartó relación con eventos previos en otros establecimientos de Querétaro.

Fiscal general Víctor Antonio de Jesús Hernández durante el anuncio sobre identificación de responsable de ataque en Bar Konör de Querétaro

Víctor Antonio de Jesús Hernández, fiscal general de Querétaro, durante conferencia donde confirmó la identificación del responsable.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Ene 19, 2026
Thelma Herrera
Querétaro, 19 de enero de 2026. — La Fiscalía General del Estado de Querétaro identificó al presunto responsable del ataque armado registrado el fin de semana en el Bar Konör, hecho que dejó una persona sin vida.

El fiscal general Víctor Antonio de Jesús Hernández informó que las autoridades trabajan en la detención del sujeto tras abrir una carpeta de investigación inmediata al recibir el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro.

Personal de la Dirección de Servicios Periciales intervino para el aseguramiento del inmueble, el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios con el objetivo de integrar los datos probatorios necesarios, explicó el funcionario estatal.

"Tenemos identificada a la persona que participó en el hecho. Ya no solamente estamos en su identificación, estamos trabajando para que se den las detenciones correspondientes", precisó el fiscal general durante conferencia de prensa.

La investigación criminal determinó que una sola persona participó en la agresión, la cual derivó de una disputa entre particulares.

El fiscal descartó denuncias previas relacionadas con este establecimiento por hechos de violencia y negó relación con eventos similares ocurridos en otros bares de la entidad.

Las autoridades mantienen coordinación permanente con entidades federativas vecinas para la localización del presunto responsable, aseguró Hernández. Cualquier avance será informado a la ciudadanía a través de los canales oficiales de la dependencia.

Videos difundidos en redes sociales muestran a varios clientes saliendo del bar tras escuchar detonaciones de arma de fuego durante la madrugada del fin de semana. La Fiscalía de Querétaro mantiene abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

fiscalíagobiernoseguridadataque armado

