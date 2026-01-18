Continúan desaparecidas 4 adolescentes en Querétaro

Las autoridades mantienen activas las Alertas Amber para localizar a cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años vistas por última vez el 15 de enero en la zona centro de Querétaro

Alertas Amber activas en Querétaro para localizar a cuatro adolescentes desaparecidas desde el 15 de enero

Cartel oficial de Alerta Amber emitido por la Fiscalía General de Querétaro con las características de las adolescentes que continúan desaparecidas.

Foto: Fiscalía General de Querétaro
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 18, 2026
Martin García Chavero
Querétaro, 18 de enero de 2026. — Cuatro adolescentes continúan desaparecidas en Querétaro desde el pasado 15 de enero. Las menores, de entre 14 y 17 años, fueron vistas por última vez en la plaza comercial Paseo Querétaro, colonia La Purísima, y las Alertas Amber permanecen activas, informó la Fiscalía General del Estado.

La dependencia intensificó las labores de búsqueda y solicitó apoyo ciudadano para proteger la integridad de las adolescentes.Las jóvenes desaparecidas son Citlali Pérez Oria (17 años), Carmen Esmeralda Mendieta Oviedo (14 años), Marjorie Tamayo Ayquipa (16 años) y Airam Joseline Lara Montes (16 años).

Todas fueron reportadas como ausentes el mismo día, aproximadamente a las 13:00 horas, precisó la institución mediante los reportes AAQ01/2026, AAQ02/2026, AAQ03/2026 y AAQ04/2026.

La Fiscalía detalló que Citlali Pérez vestía pants azul rey con franja gris, tenis blancos y chamarra grande azul marino con gorro.

Carmen Esmeralda portaba pants azul con franja gris, playera blanca, sudadera azul marino y tenis blancos, mientras que Marjorie Tamayo llevaba vestimenta similar.

Airam Joseline Lara vestía abrigo, pantalón de mezclilla y tenis blancos el día de su desaparición, aseguró la dependencia. Las cuatro menores comparten características físicas: complexión delgada, tez morena clara, cabello negro largo y ojos café oscuros, información que la autoridad difundió para facilitar su identificación.


Las autoridades mantienen habilitados los números 911, 089 y 442 229 1111 de LOCATEL Querétaro para recibir reportes ciudadanos.
La Fiscalía enfatizó que cualquier información, por mínima que sea, resulta vital para avanzar en las investigaciones y localizar con vida a las adolescentes.

seguridad desaparecidos fiscalía gobierno

