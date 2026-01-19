CANACOPE pide cautela tras homicidio en bar de Querétaro

El organismo empresarial diferencia el caso de Cantaritos y destaca coordinación con autoridades para mantener seguridad en vida nocturna.

Eduardo Chávez, presidente de CANACOPE Querétaro, durante declaraciones sobre seguridad en bares

CANACOPE descartó afectaciones al sector comercial y destacó que la vida nocturna queretana opera con vigilancia y coordinación institucional.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Ene 19, 2026
Thelma Herrera
Querétaro, 19 de enero de 2026. — La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE) pidió actuar con cautela y esperar los resultados de las investigaciones tras el homicidio registrado en un bar de la capital de Querétaro.

El presidente del organismo empresarial, Eduardo Chávez, señaló que, de acuerdo con la información disponible, se trató de una agresión entre particulares, por lo que no puede considerarse un hecho similar al caso ocurrido anteriormente en el bar Cantaritos, informó el dirigente empresarial.

CANACOPE coincidió con la Fiscalía General del Estado y con las instancias de seguridad en que se deben realizar las investigaciones correspondientes y aplicar el peso de la ley contra quien resulte responsable. El organismo protege los derechos tanto de empresarios como de consumidores en el giro nocturno.

"Debemos ser cautelosos y revisar las circunstancias y los modos en que se dieron los hechos", explicó el dirigente empresarial. Chávez enfatizó que se trata de un altercado entre particulares, por lo que no puede considerarse una situación similar al caso de Cantaritos, ya que las circunstancias son totalmente distintas.

Respecto a un posible impacto en el sector comercial de Querétaro, la Cámara descartó afectaciones y aseguró que la vida nocturna en Querétaro mantiene una comunicación constante con las autoridades, lo que permite atender de manera inmediata cualquier situación de riesgo.

El presidente de CANACOPE indicó que, a través de plataformas digitales y del acercamiento permanente entre autoridades y comerciantes del giro nocturno, existe control y salvaguarda de los derechos y obligaciones de los empresarios. Esta coordinación fortalece la seguridad en establecimientos nocturnos.

"Este tipo de hechos no deben quedar aislados", sostuvo el dirigente empresarial. Sin embargo, no consideró que el caso amerite la aplicación de medidas más drásticas, al subrayar que actualmente existe coordinación entre autoridades y vida nocturna en el estado.

La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

