Canacintra Querétaro confía en renegociación favorable del T-MEC

El presidente de Canacintra expresó optimismo ante la renegociación del tratado comercial y destacó que Querétaro creció por encima del promedio nacional.

Alfredo Sahagún, presidente de Canacintra Querétaro, durante conferencia sobre proyecciones industriales para 2026.

Alfredo Sahagún, presidente de Canacintra Querétaro, durante conferencia sobre proyecciones industriales para 2026.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Ene 15, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Querétaro, 15 de enero de 2026. — La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) de Querétaro expresó confianza en que la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) beneficiará al sector industrial del estado.

El presidente del organismo, Alfredo Sahagún, destacó que Querétaro registró crecimiento superior al promedio nacional durante el año pasado y proyectó que esta tendencia podría continuar en 2026 si se mantienen condiciones favorables en el comercio con Estados Unidos.

El líder empresarial sostuvo que, pese a la incertidumbre que genera este tipo de procesos, existe optimismo entre los industriales queretanos respecto a que México logrará conservar e incluso mejorar su posición dentro del acuerdo comercial trilateral, informó la Cámara Nacional de la Industria.

"Tenemos confianza en que México va a lograr mantener y mejorar condiciones dentro del tratado", aseguró Sahagún durante un encuentro con medios de comunicación. El directivo precisó que Querétaro cerró 2025 con un crecimiento industrial de dos dígitos, por encima del desempeño nacional, lo que fortalece la posición del estado ante la renegociación del T-MEC.

Desde Canacintra se mantiene vigilancia ante cualquier escenario que pudiera afectar a los industriales, particularmente por declaraciones o posturas desde Estados Unidos, explicó el presidente del organismo. La cámara participa como órgano de consulta nacional para defender los intereses del sector empresarial queretano ante la renegociación comercial con Estados Unidos.

El representante empresarial enfatizó que el contexto actual representa una oportunidad para fortalecer la industria mexicana, impulsar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, y consolidar a México como socio confiable dentro del bloque comercial de América del Norte.

gobiernocanacintraempresast-mec

Reciente

Entrega de certificación de Comunidad Promotora de la Salud en San Pablo Potrerillos, San Juan del Río
San Juan del Río

San Pablo Potrerillos obtiene certificación de Comunidad Saludable

La Secretaría de Salud de Querétaro certificó a la comunidad y dos escuelas por sus acciones coordinadas en prevención y promoción de la salud durante 2025.

Convocatoria encuentro académico CETis 16 educación con sentido en Universidad Autónoma de Querétaro enero 2026.
Querétaro capital

CETis 16 organiza encuentro educativo gratuito en Querétaro

El evento forma parte de la celebración del 50 aniversario del CETis 16 y reunirá a 200 docentes y directivos en la UAQ para abordar innovación educativa.

Camión materialista volcado en Luis Romero Soto San Juan del Río tras falla de frenos en enero 2026.
San Juan del Río

Camión materialista se vuelca en San Juan del Río

Un camión materialista volcó sobre la vialidad Luis Romero Soto tras quedarse sin frenos al ingresar desde la carretera Panamericana.

Guillermo Vega Guerrero, coordinador del Grupo Legislativo del PAN, durante la presentación de la iniciativa contra cohabitación forzada en el Congreso de Querétaro.
Legislatura

PAN Querétaro propone sancionar cohabitación forzada de menores

La iniciativa busca proteger a niñas y adolescentes de uniones informales forzadas con sanciones de 8 a 15 años de prisión y multas de hasta 3 mil 500 UMAS.