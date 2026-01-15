Querétaro, 15 de enero de 2026. — La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) de Querétaro expresó confianza en que la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) beneficiará al sector industrial del estado.

El presidente del organismo, Alfredo Sahagún, destacó que Querétaro registró crecimiento superior al promedio nacional durante el año pasado y proyectó que esta tendencia podría continuar en 2026 si se mantienen condiciones favorables en el comercio con Estados Unidos.

El líder empresarial sostuvo que, pese a la incertidumbre que genera este tipo de procesos, existe optimismo entre los industriales queretanos respecto a que México logrará conservar e incluso mejorar su posición dentro del acuerdo comercial trilateral, informó la Cámara Nacional de la Industria.

"Tenemos confianza en que México va a lograr mantener y mejorar condiciones dentro del tratado", aseguró Sahagún durante un encuentro con medios de comunicación. El directivo precisó que Querétaro cerró 2025 con un crecimiento industrial de dos dígitos, por encima del desempeño nacional, lo que fortalece la posición del estado ante la renegociación del T-MEC.

Desde Canacintra se mantiene vigilancia ante cualquier escenario que pudiera afectar a los industriales, particularmente por declaraciones o posturas desde Estados Unidos, explicó el presidente del organismo. La cámara participa como órgano de consulta nacional para defender los intereses del sector empresarial queretano ante la renegociación comercial con Estados Unidos.

El representante empresarial enfatizó que el contexto actual representa una oportunidad para fortalecer la industria mexicana, impulsar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, y consolidar a México como socio confiable dentro del bloque comercial de América del Norte.