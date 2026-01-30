Querétaro — 30 de enero de 2026. —La Comisión Estatal de Aguas (CEA) reforzará durante este año las acciones para reducir fugas y desperdicio hídrico en la entidad, con el objetivo de recuperar mil millones de litros adicionales mediante el incremento de cuadrillas y la disminución en los tiempos de atención a reportes ciudadanos.

La estrategia forma parte de un plan integral que busca optimizar la recuperación de agua por fugas en Querétaro y mejorar el servicio en todo el estado.

Las cuadrillas de reparación atenderán reportes con tiempos de respuesta menores a 18 horas. rotativo.com.mx

Durante 2025, la dependencia logró rescatar aproximadamente dos mil millones de litros de agua gracias a la atención oportuna de fugas. Actualmente, el organismo resuelve el 92 por ciento de los reportes en menos de 24 horas, pero la meta para este año es atender el 90 por ciento en un lapso menor a 18 horas. Hasta el momento, la CEA no ha detallado el monto de inversión que requerirá esta ampliación de capacidad operativa.

Luis Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la CEA, explicó que cada hora ganada en el tiempo de respuesta representa un volumen significativo de agua que deja de desperdiciarse. "Ese dinero es una inversión más que un gasto, porque es agua que se recupera y es un apoyo tanto a la naturaleza como a la gente", señaló el funcionario durante la presentación del plan operativo.

Más cuadrillas para acelerar reparaciones en Querétaro

A partir de febrero se incrementará el número de cuadrillas de reparación de fugas, lo que permitirá acelerar los trabajos en distintos puntos del estado. La ampliación de personal operativo responde a la necesidad de cubrir una mayor cantidad de reportes simultáneos, particularmente en zonas de alta densidad poblacional donde las fugas generan mayores pérdidas.

"Si logramos bajar seis horas más en el tiempo de atención, podemos recuperar otros mil millones de litros de agua", afirmó Vega Ricoy al detallar las proyecciones para el presente año.

Las cuadrillas de reparación atenderán reportes con tiempos de respuesta menores a 18 horas. rotativo.com.mx

La dependencia también mantiene un programa permanente de desazolve de drenes ante la constante acumulación de basura y objetos voluminosos que afectan el flujo del agua. Colchones, sillas y ropa arrojados a los drenajes provocan taponamientos que complican la operación del sistema hidráulico, particularmente durante la temporada de lluvias.

"Desafortunadamente hay gente que arroja colchones, sillas y ropa a los drenajes, y eso provoca taponamientos. Estamos en un programa continuo de limpieza para que, cuando llegue la temporada de lluvias, los drenes estén listos", indicó el vocal ejecutivo.

Estas acciones se complementan con diversos proyectos de abastecimiento en municipios del interior del estado, orientados a mejorar el nivel de servicio y acercarlo al que actualmente se tiene en la zona metropolitana de Querétaro.