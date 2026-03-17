Ezequiel Montes, 17 de marzo de 2026. — El servicio de agua potable en Pedro Escobedo fue restablecido a pocas horas de haberse reportado la interrupción, informó el gobernador Mauricio Kuri González.
Sobre el desabasto que se registró en Ezequiel Montes, el mandatario indicó que lo revisará directamente con el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy.
En días recientes, habitantes de ambos municipios reportaron falta de agua potable que afectó el suministro doméstico.
El caso de Pedro Escobedo se resolvió con mayor rapidez, según confirmó Kuri durante el programa Café con Kuri en San Juan del Río, aunque no precisó la causa técnica de la interrupción.
Para Ezequiel Montes, el gobernador reconoció que aún no tenía un diagnóstico completo al momento de la transmisión. Indicó que se comunicaría con Vega Ricoy para conocer el estado del suministro y las acciones de la CEA en esa demarcación.
La Comisión Estatal de Aguas atiende el servicio en varios municipios del estado a través de su sistema de distribución.
La CEA ha descartado tandeos en la zona metropolitana para 2026 gracias a niveles aceptables de almacenamiento, pero municipios fuera del sistema principal del Acueducto II pueden enfrentar interrupciones puntuales por condiciones locales de infraestructura o mantenimiento.
Hasta el momento, la CEA no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas del desabasto en ninguno de los dos municipios.