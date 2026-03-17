Pedro Escobedo recupera agua; Mauricio Kuri revisará Ezequiel Montes con CEA

El mandatario indica que coordinará con el vocal ejecutivo de la CEA la atención al desabasto en Ezequiel Montes.

Desabasto de agua potable en Pedro Escobedo y Ezequiel Montes Querétaro reportado al gobernador Kuri

Habitantes de ambos municipios reportaron falta de agua en días recientes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ezequiel Montes, 17 de marzo de 2026. — El servicio de agua potable en Pedro Escobedo fue restablecido a pocas horas de haberse reportado la interrupción, informó el gobernador Mauricio Kuri González.

Sobre el desabasto que se registró en Ezequiel Montes, el mandatario indicó que lo revisará directamente con el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy.

En días recientes, habitantes de ambos municipios reportaron falta de agua potable que afectó el suministro doméstico.

El caso de Pedro Escobedo se resolvió con mayor rapidez, según confirmó Kuri durante el programa Café con Kuri en San Juan del Río, aunque no precisó la causa técnica de la interrupción.

Para Ezequiel Montes, el gobernador reconoció que aún no tenía un diagnóstico completo al momento de la transmisión. Indicó que se comunicaría con Vega Ricoy para conocer el estado del suministro y las acciones de la CEA en esa demarcación.

La Comisión Estatal de Aguas atiende el servicio en varios municipios del estado a través de su sistema de distribución.

La CEA ha descartado tandeos en la zona metropolitana para 2026 gracias a niveles aceptables de almacenamiento, pero municipios fuera del sistema principal del Acueducto II pueden enfrentar interrupciones puntuales por condiciones locales de infraestructura o mantenimiento.

Hasta el momento, la CEA no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas del desabasto en ninguno de los dos municipios.

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